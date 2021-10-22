Продовольственные карточки – как в США? Почему в России не получается стабилизировать цены на продукты

Ручной режим стабилизации продовольственных цен, который использует правительство РФ, приведет к еще большим проблемам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня ан парламентских слушаниях в Совете Федерации. Политики и эксперты полагают, что кабинет министров проводит противоречивую политику, которая негативным образом сказывается на ситуации в стране.

В частности, сенатор Евгений Савченко обратил внимание, что «добиться стабилизации цен в рамках одной отрасли практически невозможно». «Необходимо принятие общих системных решений для всей экономики в целом. В ручном же режиме добиться стабилизации цен можно только в короткий ограниченный период, который зачастую заканчивается еще большей дестабилизацией цен. Конечно, можно заморозить цены, как, скажем, вчера приняло решение правительство Франции – заморозить цены по известным причинам, которые происходят сегодня в Европе. Но они применяют для этого компенсационные меры за счет бюджетных средств. Такой подход РФ конечно же не устраивает», – констатировал он, предложив меры по сокращению экспорта для защиты внутреннего рынка.

Директор Института права и развития ВШЭ – Сколково Алексей Иванов со своей стороны выступил против ограничений экспорта – особенно в тех сферах, в которых, по его мнению, Россия способна стабилизировать общемировое ценообразование – это зерно и подсолнечное масло.

«Если мы не будем делать ставку на значимое кратное системное увеличение объемов производства зерна, мы не сможем влиять на мировые рынки. Мы так и останемся, что называется – маркет-тейкерами (соглашается с ценами рынка), а не маркет-мейкерами (создает запрос). Вот нам надо стать теми, кто задает тренды на мировых рынках в долгую. Таким образом мы можем долгосрочно стабилизировать цены», – пояснил он.

При этом Иванов отметил, что вопрос «большой доли бедного населения» могли бы решить продуктовые карточки на субсидированные товары по примеру США. «Это драйвер развития АПК. Потому что в эту корзину можно погрузить товары, которые будут производиться, возможно, исключительно российским АПК. Это долгосрочный спрос на товары», – уточнил он.

«Вот эти два параметра: эффективная социальная политика через продовольственные карточки и соответственно адресная поддержка тех незащищенных слоев населения, которые действительно максимально страдают от волатильности цен. И игра на мировом рынке, потому что это мировой рынок создает эту волатильность, мы не можем решать проблему, где, грубо говоря, светло. Мы должны решать ее там, где она действительно возникает. И мы можем как страна, особенно, в кооперации с целым рядом партнеров Евразии эту проблему решить», – считает Иванов.

В свою очередь руководитель Всероссийского института аграрных проблем, академик РАН Александр Петриков привел данные о постоянных проблемах со скачками цен в отсутствии системы госрегулирования в аграрной отрасли. «Мы не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда продовольственная инфляция у нас обгоняет общую инфляцию. Так было в 2007-2008 годах, в 10-м году, 14-15-м годах и вот теперь… Учитывая волатильность мирового рынка, который не может контролировать ни одна страна, – эта волатильность в среднесрочной перспективе будет наблюдаться. И нам действительно надо очень серьезно подумать о формировании государственной системы регулирования агропродовольственного рынка. Несмотря на все всплески, такая система у нас до сих пор не создана, и мы пытаемся решить проблему какими-то срочными административными мерами», – констатировал он.

Академик обратил внимание на парадокс, когда, с одной стороны, «государство продолжает повышать вывозные пошлины, с другой – продолжает повышать экспорт». «С 2022 года удельный вес в расходах в госбюджете по поддержке экспорта будет больше, чем расходы на импортозамещение, и многократно больше, чем поддержка малого и среднего предпринимательства или научно-техническое оснащение развития отраслей АПК. Правительство сейчас это осознало и начало перекачивать деньги от пошлин на развитие АПК. Но насколько оптимальны названные мной пропорции, это большой вопрос», – подчеркнул он.

«Задача стабилизации рынка не сводится к стабилизации продовольственной инфляции, а требует комплексного подхода. В частности, целесообразно перейти к продуктовому принципу построения госпрограмм развития сельского хозяйства, а также принять закон по регулированию агропродовольственного рынка и дополнить особым разделом законы о развитии сельского хозяйства. Тем коллегам, которые могут меня упрекнуть, что это антирыночная мера и не соответствует передовому зарубежному опыту, хочу их разочаровать. Например, в Германии с 72-го года действует закон о реализации механизма общей организации агропродовольственных рынков и прямых субсидий сельхозпроизводителей… Аналогичный закон целесообразно принять и в РФ», – заключил Петриков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.10.21

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