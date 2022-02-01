«Как только эти подпорки отвалятся…» Эксперт назвал одну из ключевых проблем российского сельского хозяйства

В России отсутствует механизм устойчивого развития отечественной селекции и семеноводства, что создает риски обнуления отрасли после свертывания мер господдержки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор института права и развития ВШЭ «Сколково», член экспертного совета по АПК и природопользованию Совета Федерации Алексей Иванов, выступая сегодня на расширенном заседании профильного комитета верхней палаты парламента, на котором рассматривались итоги федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. По его оценке, протекционистские меры, которые предлагаются для решения проблем, только усугубят ситуацию.

«Ключевая проблема, которую мы видим, что рынок как механизм, который мог бы поддерживать устойчивое, долгосрочное развитие селекции, не работает. Мы все-таки стараемся подпирать развитие российской селекции мерами государственного субсидирования, господдержки. То есть, в значительной степени сегодня история развития нашей российской селекции очень много зависит от государства. Как только государство эти подпорки, грубо говоря, уберет, а неизбежно этот момент наступит в нашей с вами истории, потому что денег в бюджете ограниченное количество и есть другие очень важные задачи, связанные с другими социально-значимыми секторами. Как только эти подпорки отвалятся, то очень вероятно, те самые заделы и достижения в российской селекции могут обнулиться», – пояснил Иванов.

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день в отрасли отсутствуют рыночные механизмы. «Во многих странах мира, которые прошли через трансформацию собственной селекционной семеноводческой отрасли, эффективно и успешно построили мощные, так сказать, индустриальные механизмы поддержки и развития отрасли. Например, Франция или Австралия, или те же США. Там работают механизмы рыночной коммерциализации. Это значит, что тот селекционный семеноводческий материал, который поступает товаропроизводителю сельскохозяйственному, востребован», – уточнил он.

«В каком-то смысле, вы уж извините, коллеги, звучали такие патерналистские нотки в отношении товаропроизводителя, что, мол, мы его заставим покупать российский селекционный материал, мы его научим, дайте нам пять лет, чтобы разогнаться и научить его правильно – что высаживать, высеивать. Но вы знаете, что сельхозтоваропроизводитель сегодня в России – это уже достаточно состоявшийся субъект рыночной экономики. Они знают, понимают, что им нужно. Они хорошо считать умеют, высчитывают издержки и урожайность и так далее», – отметил Иванов.

При этом эксперт напомнил, чем закончились протекционистские меры в автопроме. «В конечном итоге все-таки приняли решение по глобализации этой отрасли, по входу сюда иностранных производителей вроде Рено в «АвтоВАЗ» и так далее. Подобные механизмы, как мы прошли в автопроме, неизбежно будут и в сфере селекции и семеноводства. Может, стоит поучиться на чужих ошибках, других отраслей и применять сразу лучший опыт, наиболее эффективный опыт, пролагаться на рынок и на глобальную конкурентоспособность», – предложил он.

По его оценке, сейчас нет заинтересованности бизнеса в работе российских селекционеров. «Для того чтобы сельхозпроизводитель брал отечественное, он должен понять, что это ему важно, ценно и экономически эффективно. И здесь на него и нужно положиться, чтобы он был заказчиком. А как сделать так, чтоб он был заказчиком – он должен платить за этот материал, он должен его реально покупать и эти деньги должны поступать в развитие селекции», – полагает Иванов.

«Замкнуть эту цепочку, чтобы сельхозпроизводитель платил за результат, который он получает, и селекционер зависел от выбора, который делает сельхозпроизводитель, – не от государственных субсидий, потому что госсубсидии закончатся, а именно от решения сельхозтоваропроизводителя. Чтобы этот рынок был конкурентный. Я очень верю в силу конкуренции. И, конечно, ФНТП (федеральная научно-техническая программа) – это хорошо, это очень полезно для старта, для запуска каких-то процессов, но все-таки на них долго не уедешь», – заключил Иванов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»