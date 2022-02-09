Планы правительства РФ могут остаться декларацией: эксперт оценил проект ограничения торговой надбавки

Попытка правительства РФ затормозить рост цен на продукты питания с помощью ограничения торговой надбавки до 5% может оказаться бессмысленной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доктор экономических наук Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, непродуманные действия кабинета министров способны привести к дальнейшему росту инфляции и спровоцировать кризис, аналогичному январским событиям в Казахстане.

«Сама идея о том, что необходимо определить государству торговую наценку на определенную группу товаров – прежде всего, повышенного потребительского спроса, уже витает, по крайней мере, лет 25. Однако ничего не делается, потому что очень мощный лоббизм и недостаточно продуманные предложения ограничить торговую наценку 5%. Это предложение не отвечает на вопрос – это суммарная торговая наценка от производителя до прилавка, или это каждый посредник имеет право увеличить на 5%», – пояснил Калашников.

Эксперт обратил внимание, что «количество посредников можно множить до бесконечности», в результате чего ограничения по торговой надбавке не приведут к стабилизации цен. «Та же торговая сеть выстроит определенную цепочку закупок, и производитель будет приносить кооперативу «А», он будет продавать кооперативу «Б» и пошло-пошло, и выйдет опять на те же самые 50-80% наценки, а иногда и 100%, даже за 100%, которые мы сейчас имеем», – подчеркнул он.

При этом, как считает экономист, предполагаемая в 5% торговая наценка в отсутствии посредников может обернуться тем, что сетевые магазины просто не будут принимать такой товар. «Эту проблему можно решить рыночными методами. Во многих странах она именно так и решается. Просто декларировать 5-процентные ограничения – это прокукарекать, а дальше там хоть не рассветай», – заявил Калашников.

«Достаточен ли перечень продуктов, на которые распространяются по предложению правительства 5-процентные ограничения. Но в экономике известно, что нельзя регулировать отдельную товарную позицию по той простой причине, что не существует отдельной товарной позиции, кроме как ценника в магазине на конкретный продукт. Существуют товарные группы. И поэтому никакой перечень не будет полным и эффективным. Нужно вводить перечень на товарные группы, куда входит еще дифференциация по ценовому диапазону и по качеству продукции», – констатировал Калашников.

По его оценке, нынешняя ситуация наглядно демонстрирует, что в России по-прежнему «нет настоящего рынка», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выполняет свои функции, хотя обладает всеми необходимыми ресурсами. «То, что в течение уже двух лет предлагает правительство, – оказывается абсолютно экономически необоснованно, и в общем-то свидетельствует о том, что эти вопросы не проработаны. ФАС на заре своего существования до конца 90-х годов была очень эффективной структурой, пока занималась крупными структурами и налаживала общую систему. Сейчас ФАС обладает всем – существует почти 30 лет, обладает кадрами, возможностями, властью – всем чем угодно, но это совершенно никудышнее министерство, которое неэффективно, и его нужно серьезнейшим образом трансформировать. С этого – с ФАС, с его реформирования должно начинаться решение проблемы ценообразования на потребительские товары», – полагает Калашников.

«Причина всех наших бед – что у нас непрофессионалы пытаются рассуждать, а если речь идет о правительстве, то и принимать решения – совершенно не обоснованные… Торговля – это кровь экономики и это кровь нашей жизни. Мы живем в рамках торговли. И если мы не наведем порядок здесь, то будет очень много проблем, как показывает история – в том же Казахстане, например», – заключил Калашников.

Ранее сообщалось, что инфляция в начале этого года вдвое превысила показатели 2021 года, на фоне чего Банк России планирует очередное повышение ключевой ставки до 9,5%.

Москва, Мария Соколова

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