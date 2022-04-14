«Будут проблемы»: эксперты назвали провальным закон о кредитных каникулах для россиян

Закон о кредитных каникулах, принятый в срочном порядке в 2020 году и реанимированный в условиях санкционного давления, не выполняет своего назначения и становится препятствием для получения россиянами отсрочки по банковским платежам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве с участием финансовых экспертов, обративших внимание, что за время пандемии воспользоваться «кредитными каникулами» смогли только 10% заемщиков.

В частности, как сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, проведенный мониторинг показал, россияне уже жалуются на отказы банков в предоставлении отсрочки по кредитам. По ее словам, установленный в 300 тысяч рублей лимит касается суммы кредита, но не остатка по выплатам.

«Несмотря на то, что банки обязаны обосновывать отказы в предоставлении каникул, у граждан все еще недостаточно возможностей доказать нарушение и избежать своего личного дефолта… Справедливо было бы иметь возможность реструктурировать именно остаток части, а не сумму договора. Здесь пока все еще остается проблема – это серьезный фильтр, который отсекает большое количество людей, которые как раз механизм кредитных каникул помог бы сохранить свою добросовестность и не создавал бы проблем…Здесь, конечно, нужна доработка и поддержка таких граждан», – пояснила Лазарева.

По ее мнению, кредитные каникулы нужно закрепить на законодательном уровне на постоянной основе. «Должен быть механизм, который действует постоянно, потому что у нас для потребителя экономически благоприятных новостей нет. Мы прошли одну волну пандемии, вторую волну. Сейчас еще усложняется ситуация, и пандемия еще не закончилась – очень много кризисных явлений в последнее время, которые ложатся на плечи человека, а доходы, к сожалению, не растут. Сейчас еще мы увидим, что очень много людей останутся без работы и им тоже потребуется реструктуризация, потому что сейчас у нас происходят внутренние экономические преобразования», – подчеркнула она.

Как подчеркнул директор СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» Борис Воронин, принятый в начале пандемии закон о «кредитных каникулах» по сути провалился. «По поводу 106 закона надо было честно признать в конце 2020 года, что он, откровенно говоря, провалился. Лишь 10% всех реструктурированных кредитов было реструктурировано по закону 106-ФЗ. Это не потому, что он такой плохой, а собственные программы реструктуризации банков такие хорошие. Просто потому, что сложно было получить, пробиться через сетку ограничений», – пояснил он.

По его мнению, без изменения ситуации «будут проблемы», так как на фоне снижения доходов населения ЦБ отменил максимальные ставки по кредиту, что стирает грань между микрофинансистами и банками. «106 закон негодный был тогда, и сейчас негодный. Хуже него только надзор за его соблюдением. Потому что, очевидно, за ним просто не следят – все сквозь пальцы, как-нибудь договоритесь, ребята», – заключил Воронин.

На пресс-конференции прозвучало также мнение, что для нормальной работы закона 106-ФЗ о кредитных каникулах в краткосрочной перспективе достаточно «внести изменения в два слова», но при этом Банке России и Госдуме считают, что документ «совершенен и ничего не надо менять».

Предоставление кредитных каникул регулируется 106-ФЗ и постановлением правительства, где определены лимиты по размеру кредитов, на которые может быть дана рассрочка. На данный момент по потребительским кредитам ограничения установлены в размере 300 тысяч рублей, ИП – 350 тысяч, по кредитным картам – 100 тысяч рублей. Льгота не может быть использована, если в данную сумму вписывается невыплаченный остаток по ранее взятому кредиту.

Москва, Мария Соколова

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