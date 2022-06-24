Необоснованный рост цен и дефицит кадров: в Совете Федерации оценили ситуацию в ЖКХ

В жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) основными проблемами являются непрозрачность формирования цен и низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников управляющих организаций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова на заседании Совета верхней палаты парламента по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса. По ее словам, в целом ряду проблем отрасли выделяются также отсутствие единых стандартов и низкий уровень технической оснащенности.

«По результатам информации, поступившей из 73 регионов, обратили внимание на целый ряд проблем, которые не позволяют сделать эту сферу современной, высокоэффективной. Среди них отмечу следующие. Первое, отсутствие единых стандартов по управлению и обслуживанию многоквартирных домов, что затрудняет государственный, муниципальный, общественный, жилищный контроль. Второе. Это низкий уровень мотивации управляющих организаций к снижению затрат, повышению энерго-эффективности и внедрению новых технологий, что приводит к снижению качества предоставляемых услуг. Третье. Неразвитость цифровизации сферы управления многоквартирными домами, что снижает возможность для собственников проводить электронное голосование, пользоваться электронными сервисами», – констатировала Карелова.

Сенатор обратила особое внимание на непрозрачность формирования цен на услуги ЖКХ и работ управляющий компаний. «Это приводит к необоснованному росту платы граждан за предоставляемые услуги, в том числе, с получившей широкое распространение практикой заключения подрядных и даже субподрядных договоров со сторонними организациями… Я курирую в Совете Федерации проблемы жалоб… До сих пор очень много жалоб – возмущение от жителей возникает по этим вопросам. А уж на уровне регионов, когда мы приезжаем и ведем приемы граждан по личным вопросам, никогда не бывает ни одного приема, чтобы эти темы не звучали», – подчеркнула она.

В числе основных проблем Карелова назвала недостаточную профессиональную подготовку руководителей и сотрудников управляющих организаций. «Хотела подчеркнуть – в сфере ЖКХ занято около 3 млн человек. При этом профильное образование имеют не более трети работников отрасли. Неуклонно растет дефицит квалифицированных работников, обладающих необходимыми компетенциями. Отсутствуют эффективные инструменты прогнозирования кадровой потребности, что затрудняет определение приоритетных направлений подготовки и актуализации профессиональных и образовательных стандартов. Причины недостаточного качества подготовки кадров мы видим, в том числе, и в слабой связи профильных образовательных организаций и работодателей», – пояснила Карелова.

«Многие регионы отмечают, что за получением лицензии обращаются граждане, не только не имеющие достаточного опыта в этой сфере, но не имеющие среднего или высшего профессионального образования. Кроме того, форма экзамена в виде компьютерного тестирования оценивает лишь незначительный объем теоретических знаний», – уточнила сенатор.

Кроме того, вице-спикер Совета Федерации отметила низкий уровень технической оснащенности управляющих организаций. «Понятно, что это не полный перечень проблем, которые существуют в данном сегменте. В целом, на мой взгляд, основная проблема, что у нас нет единого субъекта, который занимается организацией, контролем и в целом пониманием, какие должны быть модели управления на уровне региона, муниципальных образований решением этих проблем», – заключила Карелова.

Москва, Мария Соколова

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