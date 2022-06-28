Проблема: оппозиция в Госдуме раскритиковала подход «единороссов» к законотворчеству

Сегодня нижняя палата российского парламента утвердила поправки в Семейный кодекс в части имущественных отношений супругов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при рассмотрении документа думская оппозиция обрушилась с критикой депутатов от «Единой России», обратив внимание на отказ от первоначальной концепции документа, что в результате не решит проблемы.

В частности, депутат от КПРФ Алексей Куринный обратил внимание на заявление представляющего документ депутата-«единоросса» Павла Крашенинникова о важности инициативы. «Важнейший законопроект не принимается так, как вы его принимаете. Когда была одна концепция, которая касалась долей между супругами, как их делить правильно, и от нее почти ничего не осталось. Ко второму чтению ликвидированы практически десять страниц, которые были написаны, и осталось там полстранички текста. То есть, ваша концепция практически вся устранилась. Появляется другая совершенно концепция, которая говорит о запрете регистрации соответствующих лиц, если площадь на одного человека меньше 6 квадратных метров. Естественно, это никак не соответствует концепции. Мы можем как угодно сегодня говорить, но практику, когда мы пихаем даже нужные вещи, именно это слово применяю, в законопроект, который не имеет никакого отношения к первоначальному варианту, это совершенно неправильно… было про одно, теперь будет про другое», – подчеркнул Куринный.

При этом парламентарий отметил, что подобная практика депутатов от «Единой России» приобрела системный характер. «Зачем, почему и когда прекратится эта практика? Причем она неоднократно применялась и в других законопроектах. Напомню, как в результате законопроекта о ДЭГ ликвидировались члены комиссии с правом совещательного голоса, как самые непопулярные решения протаскиваются под видом второго чтения, когда нельзя их толком обсудить. Это происходит в этом зале регулярно, если к этом есть предпосылки дополнительные далеко не законодательного свойства. Мы все-таки требуем прекратить эту практику внесения поправок, не имеющих отношения к концепции закона, и принимать полноценные законы», – заявил он.

«Ну, а сегодня ситуация довольно двойственная. С одной стороны, и надо решать этот вопрос, с другой стороны, мы его не решим целиком. Более того, может дополнительные проблемы вылезут впоследствии в будущем, и будем опять героически принимать дополнительные поправки», – подытожил Куринный.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская со своей стороны полностью согласилась с коллегой, отметив явные пробелы в предложенном законопроекте. «Я могу только повторить и присоединиться к тому, что сказал депутат Куринный – так законы, изменения в Кодекс – тем более не делаются. У нас сейчас уже в Гражданский, Уголовный, Арбитражный, Трудовой, Административный кодексы нельзя вот просто так «влезть», извините за непарламентское выражение. И если бы эта норма включалась в Гражданский кодекс, пришлось бы делать отдельную законодательную инициативу, и тогда бы все увидели, что проблема-то не решается. Что такое 6 кв м общей площади, это 3-3,5 жилой. Ничего себе ограничитель поставили… Как можно вселиться на такую площадь? Ведь у нас минимальный размер – это норма общежития – 6 квадратных метров ЖИЛОЙ площади», – подчеркнула она.

«В такое помещение вселиться нельзя. Но об этом здесь ничего, ни слова, ни полслова. То есть, в отношении права пользования был действительно хороший, компромиссный проект, который объединил проект Крашенинникова Павла Владимировича и наш проект о праве пользования, и я согласилась с тем, что нужно вносить в Жилищный кодекс, но именно в такой связке – с правом пользования, чтобы не плакали женщины, которые остались в квартире, а в эту квартиру вселяется какой-то родственник, о котором они даже знать не знали, после смерти супруга», – пояснила депутат.

«Это типичный случай, когда бочка меда с ложкой дегтя. Надо делать все корректно, особенно, когда речь идет о нормах гражданского законодательства. Наша фракция поддерживать в такой редакции эту инициативу не сможет», – заключила Хованская.

В итоге большинством голосов законопроект был принял сразу во втором и в третьем, окончательном чтении. Согласно документу, в Семейный кодекс внесено определение «общего имущества супругов» как совокупности всех активов и пассивов, нажитых в браке. При этом словосочетание «приобретенные за счет общих доходов супругов» будет удалено из кодекса.

Кроме того, в Жилищный кодекс вносится дополнение, согласно которому собственник помещения не вправе совершать действия, «влекущие разделение доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв м общей площади на каждого сособственника».

Всего во втором чтении в документ было внесено 9 поправок. Одна из них изменила срок вступления документа в силу, который теперь установлен на 1 сентября текущего года.

Москва, Мария Соколова

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