На долгую память: в честь ЛНР в Москве назовут территорию перед британским посольством

Территория, прилегающая к зданию посольства Великобритании в Москве, будет названа в честь Луганской Народной Республики. Такое решение приняли жители российской столицы, проголосовавшие на сайте проекта «Активный гражданин».

«Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов», – говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Другими вариантами, вынесенными на голосование, были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%). Также можно было доверить решение этого вопроса специалистам (такой вариант набрал 18,73% голосов).

Ранее москвичи выбрали, где появится площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе, расположенную у посольства США.

Москва, Андрей Дорофеев

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