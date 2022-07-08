«Остров невезения»: британское посольство в Москве не сможет пользоваться прежним адресом

Органы власти и любые другие организации не могут использовать прежний адрес посольства Великобритании в Москве, поскольку присвоение адреса безымянной территории в центре столицы, в результате которой диппредставительство теперь расположено на площади Луганской Народной Республики, полностью соответствует российскому законодательству. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В соответствии с принятым распоряжением данные об адресации территории посольства Великобритании внесены в Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы и переданы в государственный адресный реестр. Таким образом, органы власти и государственные организации должны использовать официальный адрес посольства», – цитирует Гамана пресс-служба департамента.

В ведомстве подчеркнули, что наименование территории рядом с посольством Великобритании, проводилось в четком соответствии с действующим законодательством и постановлением правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов». Этот документ устанавливает, что изменение адресов объектов адресации осуществляется уполномоченным на то органом. В Москве – это департамент городского имущества.

«Согласно законодательству, адрес должен быть у каждого объекта, будь то здания и сооружения, квартиры и офисы, машино-места, земельные участки, даже у объектов незавершенного строительства. Без официально присвоенного адреса невозможно зарегистрироваться по месту жительства, получать государственные и муниципальные услуги и заниматься лицензируемой деятельностью. Отсутствие адреса или наличие проблем, связанных с ним, зачастую приводит к возникновению ощутимых трудностей: начиная от проблем с доставкой почты, сложностей с поиском конкретного адреса службами спасения, до мошеннических действий, связанных с манипуляциями в отношении частной и иной собственности», – добавил руководитель департамента.

Ранее в связи с переименованием безымянной территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат посольству Великобритании был присвоен новый адрес: Москва, площадь Луганской Народной Республики, вл. 1.

Москва, Андрей Дорофеев

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