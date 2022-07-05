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Вторник, 5 июля 2022, 13:33 мск

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Название «Площадь ЛНР» официально присвоено территории у британского посольства в Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании названия «Площадь Луганской Народной Республики». Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат – вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование – площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы», – говорится в сообщении пресс-службы.

С инициативой о присвоении наименования выступили депутаты Мосгордумы. Позже этот вопрос был вынесен на голосование на сайте проекта «Активный гражданин». В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.

Ранее москвичи выбрали, где появится площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали безымянную территорию в Пресненском районе, расположенную у посольства США.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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