«Убил на всякий случай»: застреливший женщину в Москве грабитель не нашел в офисе ничего ценного

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в одном из офисов в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Установлено, что 11 июля мужчина зашёл в помещение коммерческой организации, расположенной на Кожевнической улице, и из неустановленного оружия произвёл выстрел в голову сотруднице организации. От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте. Далее, мужчина проверил содержимое ящиков и не найдя ничего ценного скрылся в неизвестном направлении», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции убийца был установлен. Им оказался 46-летний уроженец Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что труп убитой вечером в офисе женщины обнаружили только на следующее утро.

Москва, Андрей Дорофеев

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