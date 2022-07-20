«Ситуация со множеством рисков»: сюрпризы на сентябрьских выборах возможны при усугублении проблем в экономике

На сентябрьские выборы в России окажет влияние, прежде всего, экономическая ситуация, ухудшение которой может привести к росту протестного голосования. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, актуальность специальной военной операции на Украине также скажется на избирательной кампании.

«С одной стороны, мы видим серьезный рост рейтингов президента и «Единой России», очень значительный, особенно для «Единой России», которая активно участвует сейчас в восстановлении (освобожденных территорий на Украине и ЛДНР). [Секретарь генсовета «ЕР» Андрей] Турчак в этом плане сделал очень грамотный ход и стал одним из основных ньюсмейкеров по освобожденным территориям, по бывшим областям Украины. И «Единая Россия» набирает серьезный кредит рейтинга и очки», – пояснил Фетисов.

Политолог также отметил, что остальные парламентские партии значительно отстали по теме спецоперации. «Определенный профит получает от этого только ЛДПР. Коммунисты, которые несколько подрастерялись вначале и позже начали поддерживать спецоперацию – и то достаточно невнятно, какого-то заметного профита не получают. То же самое можно сказать про «Справедливую Россию», «Новых людей», которые абсолютно упустили эту тему», – констатировал он.

«Если сейчас у нас ничего не изменится, если спецоперация будет продолжаться, как минимум, на том же уровне и будут происходить какие-то военные успехи, экономические успехи, связанные со спецоперацией, то в наиболее большем плюсе окажется «Единая Россия», в меньшей степени – ЛДПР», – полагает эксперт.

При этом Фетисов обратил внимание, что «сам ход спецоперации – это ситуация со множеством рисков». «Если все-таки пошатнется экономическое положение внутри страны, если все-таки западные санкции сработают и это отразится на благополучии жителей, то тут, конечно, можно будет ожидать значительного падения рейтингов «Единой России» и тотальный всплеск протестного голосования», – пояснил он.

«Учитывая, что до выборов осталось уже меньше двух месяцев, пока предпосылок для такого негативного для власти сценария не видно. Поэтому следует ожидать, что выборы пройдут достаточно предсказуемо, буднично и увидим победу, в основном, без каких-либо сюрпризов на губернаторских выборах, как было в 2018 году, и без значительных сюрпризов на выборах в законодательные собрания. Такие – дежурные, формальные выборы. Пока все идет к этому сценарию», – уточнил политолог.

В этой связи эксперт подчеркнул еще один важный критерий результатов выборов, который пока не отработала ни одна из парламентских партий, – это запрос общества на обсуждение внутриполитических проблем. «В целом градус внутриполитической дискуссии очень сильно снизился. Единственное, конечно, те партии, которые оставались системными, та же ЛДПР, например, если сейчас они сумеют поменять риторику, уделяя все-таки больше внимания внутриполитическим проблемам, но при этом оставаясь в рамках системного направления, не критикуя президента, ход СВО, то там, конечно, возможно получение значительных плюсов. Потому что пока эта ниша – запрос на внутриполитическую активность остается, несмотря на то, что тема СВО доминирует в повестке, но такой запрос есть. И пока никто его неспособен возглавить», – заключил Фетисов.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»