«Их борьба»: неизвестный осквернил памятник героям обороны Москвы

Полицейские устанавливают личность вандала, нарисовавшего свастику на памятнике героям обороны столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«25 июля в 02.33 в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике «Рубеж обороны г. Москвы 1941 года», – говорится в сообщении правоохранителей.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

Как сообщал «Новый День, ранее дело жителя подмосковного Истринского городского округа, уличенного в реабилитации нацизма, было направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера. Мужчина, используя аэрозольную краску, осквернил памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. В ходе следствия комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

Москва, Андрей Дорофеев

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