Голосование вприглядку: более 10 тысяч наблюдателей наберут в столице для контроля за выборами

Более 10 тысяч наблюдателей будут следить в столице за ходом сентябрьских выборов. Об этом шла речь на первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, сообщила пресс-служба Московской городской думы.

«В этом году планируем набрать более 10 тысяч наблюдателей, ими будут «закрыты» все участки. Эту работу мы начинаем сегодня, сайт в сети интернет уже работает», – заявил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Он добавил, что около 50% наблюдателей уже участвовали в предыдущих электоральных циклах, поэтому имеют большой опыт.

«На них мы будем опираться, обучение они тоже будут проходить – это необходимо. Но мы открыты для новых людей, поэтому объявляем сегодня не только набор, но и старт образовательной кампании для наблюдателей Общественной палаты города Москвы», – сказал Ковалев.

Как сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, в целом по городу будет распределено 1417 мандатов. На них уже претендуют более 7 тысяч человек.

«На утро понедельника о себе заявили 7312 кандидатов. Еще есть время, завтра в последних пяти районах завершится подача документов. Активность везде разная. Если в среднем наблюдаем чуть больше пяти претендентов на один мандат, то в некоторых округах (например, в Восточный административный округ) активность выше – уже 1395 человек претендуют на 180 мандатов», – уточнила она.

Москва, Андрей Дорофеев

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