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Вторник, 26 июля 2022, 13:15 мск

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Больше двух суток в бегах: разыскиваемый за двойное убийство житель Подмосковья сдался правоохранителям

Житель Подмосковья, разыскивавшийся за двойное убийство, добровольно сдался правоохранителям. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В настоящее время подозреваемый 53-летний житель Электростали добровольно обратился в прокуратуру Московской области с заявлением о совершении преступления», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщал «Новый День», вечером 23 июля на проселочной дороге, ведущей от Аверкиевского лесничества городского округа Павловский-Посад, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины на участке домовладения в деревне Власово также с огнестрельными ранениями.

Правоохранители в связи с этими убийствами объявили в розыск жителя Подмосковья Игоря Кружкова. Сообщалось, что разыскиваемый может быть вооружен и опасен.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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