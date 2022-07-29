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Пятница, 29 июля 2022, 10:37 мск

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Доложить Бастрыкину: глава СК затребовал информацию о расследовании обстоятельств пожара в московском хостеле

Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели восьмерых человек в сгоревшем хостеле на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А.А. Стрижову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела о пожаре в Москве. По данным следствия, ночью 29 июля 2022 года в хостеле, расположенном по улице Алма-Атинской в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, погибли восемь человек. Четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как сообщал «Новый День», пожар случился около полуночи на первом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь охватил около 150 квадратных метров. Из хостела пожарные спасли 8 человек, кроме того из жилого дома были эвакуированы более 200 человек. Распространения огня на находящиеся выше этажи удалось предотвратить. В 00.47 пожар был полностью ликвидирован.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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