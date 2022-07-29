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Пятница, 29 июля 2022, 14:18 мск

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Дело особой важности: расследование причин пожара в хостеле поручили первому управлению столичного СК

Расследованием обстоятельств пожара в хостеле, в результате которого погибли восемь человек, будет заниматься первое управление столичного главка Следственного комитета. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следуправления СК по городу Москве.

«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного СК России», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Следкомитете заявляли, что одной из основных версий произошедшего является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщал «Новый День», возгорание в хостеле на ул. Алма-Атинской произошло минувшей ночью в 23.58. Пожар случился на первом этаже 16-этажного жилого дома. Огонь охватил около 150 квадратных метров.

Из горящего помещения пожарные спасли 8 человек, кроме того из жилого дома были эвакуированы более 200 человек. 8 человек обнаружены без признаков жизни. Четверых пострадавших госпитализировали.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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