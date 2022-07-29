«Раковая опухоль»: участники отрасли крайне негативно высказались о поправках в закон о рекламе

Создание в России единого оператора цифровых рекламных конструкций противоречит поставленным президентом РФ Владимиром Путиным задачам и сравнимо с раковой опухолью, которая уничтожит все предприятия отрасли. Об этом шла речь на «круглом столе», организованном в Госдуме «Справедливой Россией – За правду». По мнению его участников, утверждение поправок в закон о рекламе, принятых в первом чтении, создаст опасный прецедент для монополизации и других отраслей.

В частности, директор по GR компании «Озон» Алексей Минаев напомнил слова президента на недавнем заседании совета по стратегическим проектам о необходимости поддержки российского IT-сектора.

«Конечно мы все ждем такие инструменты. Но для любого бизнеса главным инструментом поддержки конечно является возможность честно работать, конкурировать за счет качества сервисов, за счет цены. Это, наверное, самая лучшая мера поддержки, которую можно оказать бизнесу в современных условиях. И мы все ждем как раз от государства снятия этих барьеров, возможности создавать новые сервисы на новых рынках, набирать новый персонал, платить больше налогов, создавать новые сервисы для граждан, улучшать их качество и так далее», – отметил он.

«В этой ситуации предложение схлопнуть сразу два рынка – наружной цифровой рекламы и классифайдов – электронных досок объявлений, вызывает у нас большое удивление и приведет к катастрофическим последствиям… Мы прогнозируем деградирование качества сервисов, повышение цены этих сервисов, сокращение количества тех самых айтишников, которых такими силами мы все вместе с государством все это время старались удержать в стране», – полагает Минаев.

Директор правового департамента компании «Рамблер» Наталья Булаева со своей стороны отметила, что отрасль классифайда на сегодня уже имеет достаточную регуляторику.

«У нас есть закон об информации статья 10.1 и большинство включены в реестр Роскомнадзора – организаторов распространения информации, которые фактически регулируются довольно жестко и с точки зрения технических и организационных мер защиты информации. Мы находимся в очень близком контакте с ФСБ – у нас практически у всех стоит СОРМ, МВД. Мы регулируемся, в том числе наши взаимоотношения, законом об оперативно-розыскной деятельности. Кроме этого, часть компаний находится в так называемом списке системообразующих организаций именно по линии минцифры. Это значит, что у нас у всех должна быть защищена критическая инфраструктура. То есть говорить о том, что мы не обеспечиваем национальную безопасность, было бы глупо. Мы регулируемся очень жестко и полностью исполняем все требования. Кроме этого хотела обратить внимание, что на всех этих сервисах есть и комментарии, и чаты, которые в свою очередь, тоже подлежат регулированию законом об информации», – пояснила она.

«Принимать дополнительное непонятное регулирование, которое не проверено годами в отличие закона об информации, действующего в части 10.1 с 2014 года, не имеет никакого практического смысла и только затруднит работу всех и, как подчеркивалось, создаст определенную социальную напряженность в обществе», – отметила Булаева.

При этом заместитель гендиректора компании Gallery Евгения Волгина обратила внимание, что законопроект не соотносится с декларируемыми задачами в части информационной безопасности.

«Но ведь информационная безопасность необходима не только для отрасли наружной рекламы. Трудно себе представить сегодня организацию, которая работает со счетами, печатной машинкой. У всех есть компьютер, работа в интернете, но тогда мы должны говорить не о создании какого-то слона в посудной лавке в отдельной индустрии с преференциями, которые к безопасности вообще никак не относятся, а должны говорить о безопасности программного обеспечения, которым пользуются эти операторы наружной рекламы. Это совсем другая история. Она с законопроектом не соотносится», – пояснила она.

Также Волгина отметила отсутствие в документе оценки регулирующего воздействия.

«Последствия принятия законопроекта мы видим негативными по всей цепочке, начиная с федеральных органов исполнительной власти, потому что передаются функции публичной власти конкретной избранной коммерческой организации. Дальше – для региональных властей, потому что мы наблюдаем устанавливаемую потерю контроля за городской средой. И для индустрии наружной рекламы, потому что монополизация, не нужно здесь доказывать кому-то еще раз, – это разрушение. Таким образом, сам институт единого оператора – институт деструктивный, а требования к программному обеспечению, простите, это изобретенный велосипед», – подчеркнула Волгина.

В этой связи гендиректор группы «Дрим» Игорь Лернер назвал предложенного законопроектом единого оператора раковой опухолью, которая в течение года убьет всей остальных операторов наружной рекламы.

«Отрасль классифайдов прикрепили к наружной рекламе только для того, чтобы сказать про иностранный капитал. Потому что в отрасли наружной рекламы иностранный капитал в принципе отсутствует… Мы не похожи с классифайдами так же, как производство мороженого и пива. И то, и другое еда, но вещи-то совершенно разные. И нас прикрепили искусственно только для того, чтобы как-то протащить данный закон», – полагает он.

«Самое правильное сравнение единого оператора – это вирус, это некая раковая опухоль, которая попадая в здоровое тело бизнеса наружной рекламы любого абсолютно российского города, и за период от 6-ти до 9-ти месяцев уничтожает весь этот местный малый бизнес… Закон нужно отзывать. Мы за то, чтобы операторы были российскими с российской долей участия. Мы за то, чтобы софт был российский, лицензированный. И мы готовы для этого действовать, мы саморегулируемся и двигаемся в этом направлении. Просто не надо таких радикальных мер, которые нас всех убьют в течение года», – отметил Лернер.

Руководитель медиа-группы «Рим» Илья Фомин привел конкретные цифры. «Сегодня в регионах России работает более трех тысяч предприятий малого бизнеса, занятых в отрасли наружной рекламы. В них трудится более 40 тысяч человек… Стоимость всех компаний на рынке составляет порядка 100 млрд руб. Если появится единый оператор, то по факту он получит все эти активы бесплатно», – констатировал он

Кроме того, депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев подчеркнул, что принятие поправок к закону о рекламе создает опасный прецедент.

«Появится у нас единый оператор, потом единый подрядчик, у единого подрядчика еще кто-то единый, и в принципе, это может расшириться и дальше. Это снежный ком, к сожалению. Вот в чем наша задача, депутатов, не допустить в этом виде провести данный закон, потому что это будет явный сигнал тем другим, кто хочет сделать также, что в Госдуме можно это сделать», – считает он.

Подводя итог обсуждения депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев отметил, что все предложения экспертного сообщества будут оформлены в поправки ко второму чтению законопроекта. При этом, он обратил внимание, что в нынешних условиях в целом в законе о рекламе «очень много серых зон».

«Он (закон о рекламе) не отражает те отношения, которые сложились на рынке рекламы, современные. Избитая вещь, там нет ничего про таргетинг, про те вещи, которыми сейчас пользуется каждый школьник в интернете в том числе», – пояснил он, заключив, что одним из предложений по итогам «круглого стола» станет рекомендация спикеру Госдумы Вячеславу Володину о создании межфракционной группы «по изменению закона о рекламе в целом, с учетом текущих требований».

Ранее сообщалось, что 13 июля поправки в закон о рекламе внес в Госдуму депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. 15 июля документ был принят в первом чтении. Законопроект, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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