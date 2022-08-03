«Доносы и переработки»: без изменения системы остановить отток кадров из школ не получится

Нежелание российских педагогов бороться за свои права и отказ Госдумы принимать иную систему оплаты труда в отрасли создают условия для роста нехватки кадров в школах. Такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, отток профессионалов из сферы образования стимулируют также доносы, избыточная отчетность, а также отсутствие уважения к представителям этой профессии.

Луховицкий напомнил, что с 2012 году в рамках реформы сферы образования была принята концепция по увеличению количества учеников на одного учителя.

«В 2012 году было примерно 9,5 школьников на учителя, к 2018-2019 году планировалось сделать 12,5. Фактически это означает, что нам больше придется работать за ту же зарплату, при этом качество нашей работы будет неизбежно хуже. Поскольку не было никаких отчетов о выполнении этой дорожной карты, мы решили, что это постепенно, как очень часто у нас бывает, сошло на нет. Однако уже сейчас в июне мы получили замечательный документ из Иркутска – официальный отчет за 2020 год. Там гордятся тем, что с 21-го (ученика) на одного учителя дошло дело до 19-ти. Я подозреваю, что точно такая ситуация с нагрузкой на учителей во всех или во многих других регионах», – пояснил он.

Педагог обратил внимание, что увеличение количества детей в школах и классах связано с введением с 2008 года новой системы оплаты труда и так называемого «подушевого» финансирования. «В 2020 году в Иркутске работало 3523 учителя, потребность в учителях – 3161. Фактически каждый учитель выполняет двойную работу. Разумеется, это не значит, что в Иркутске половина школ не работает или в половине школ нет преподавателей. Это значит, что работают люди в два раза больше, чем им положено. Вторая сторона, что за эту работу они получают ничтожную зарплату», – отметил он.

При этом учитель отметил, что даже нынешние зарплаты не во всех регионах РФ платят вовремя.

«В Чите в феврале учителям еще не выплатили деньги за декабрь-январь, в марте объяснили, почему за январь и февраль пришли деньги в марте. В июне сказали, что деньги будут 25 июля. Ощущение такое, что наши госорганы муниципальные, региональные, федеральные считают, что учителя занимаются благотворительностью, притом легкой и приятной, и им можно не платить или платить унизительно маленькую зарплату», – подчеркнул он.

При этом Луховицкий отметил, что прибавка к зарплате, решение о которой принимает директор школы, зачастую создает нездоровый климат в коллективе.

«Стимулирующая оплата не гарантирована ничем. С точки зрения законодательства – это те же самые премии. Потребовать стимулирующие в конце месяца не получится, потому что – захотел дал, захотел взял. И наконец, если я себе требую большие стимулирующие, то это значит, что я у своих коллег эти стимулирующие отбираю. Это одна из самых гадких сторон новой системы оплаты труда. Она расслаивает, противопоставляет одну часть коллектива другой. И этим директора пользуются. Они кому-то дают очень большие стимулирующие, кому-то дают ничтожные или не дают вообще», – пояснил он.

«Не «подушевое» (финансирование), которое дает регион, должно быть. У нас единое образовательное пространство, программы и учебники, значит минфин должен единым образом финансировать всех учителей по всей стране одинаково… Уже с 2018 года в Думу подаются законопроекты, чтобы сделать по всей стране минимальную оплату за ставку 2 МРОТ. И каждый раз эти проекты думским большинством отвергаются. Пока это будет, так все и останется», – считает педагог.

«По официальным данным, у нас сейчас один учитель в среднем работает на 1,7 ставки – больше, чем в полтора раза. К этому добавляется то, что учителю постоянно указывают, как ему надо работать. Вот сейчас к 1 сентября он должен придумать рабочую программу по своему предмету, хотя учебники по новым образовательным стандартам еще не вышли. Более того, они еще даже не утверждены официально министерством. А учитель должен придумывать все новое и новое. Его работа постоянно увеличивается, требования к нему увеличиваются. При этом, ни его зарплата, ни отношение к нему как к профессионалу не улучшается. Когда любой родитель или родственник что-нибудь заметит в поведении учителя, неважно что ему не понравится, он может спокойно и уверенно написать на учителя донос, и 90% вероятности, что учитель вынужден будет уйти из школы, даже если он ни в чем не виноват», – отметил педагог.

По его словам, в такой ситуации проблема с кадрами в образовании будет только усугубляться. «Студенты и молодежь с удовольствием работали бы в школе, если бы им были обеспечены достойные условия. Если бы их не шпыняли за каждую мелочь, если бы они не должны были, как сейчас стали уже говорить, что якобы хотят сделать, чтобы каждый урок снимался на видеокамеру и отправлялся в департамент. Я не думаю, что так будет, это физически невозможно, кроме того, это незаконно, но если этим пугают людей и если люди этому верят, то за этим стоит многолетняя практика, что учитель абсолютно унижен», – подчеркнул он.

«Насколько эта ситуация может измениться, тут два варианта. Первый, по непонятно каким для меня соображениям образовательное руководство решит, что надо в самом деле поменять ситуацию. И вариант второй – учителя до сих пор в подавляющем большинстве думают, что потерпят, – как же школа останется без нас. Вот когда учителя сообразят, что им надо отстаивать свои права, тогда ситуация в образовании изменится. И тогда в школу пойдут учителя. Тогда не будут требовать бесконечных прыжков на задних лапках – а сколько у тебя медалистов, победителей олимпиад… Вот тогда все пойдет нормально», – заключил Луховицкий.

Москва, Мария Соколова

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