«На голодном пайке...» Госдума отказалась ввести ответственность ЦБ за рост экономики

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила законопроект, который предполагал введение ответственности Банка России за рост экономики и финансовую стабильность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции раскритиковали позицию большинства, заявив, что нынешние полномочия, которые есть у Центробанка, не позволяют развиваться отечественной экономике.

В частности, депутат от КПРФ Николай Арефьев обратил внимание на негативные последствия, к которым ведет нынешняя борьба Центробанка с инфляцией. «Нельзя оставлять ЦБ в таком виде, в каком он есть сегодня. Когда бывает у нас здесь Набиуллина, мы ей задаем вопрос: почему вы боретесь с инфляцией? Она говорит: у нас записано в Конституции, что мы обязаны бороться с инфляцией. Но с инфляцией борются путем увеличения товарной массы. Товарную массу ЦБ увеличивать не может. Это обязанность правительства. Чем больше товаров, тем ниже цена. У нас почему-то правительство этим не занимается. Занимается Центробанк, умеренно-жесткой политикой. А в чем она заключается? А это снижение жизненного уровня населения и снижение темпов роста экономики. Вот такими двумя инструментами мы загубили всю экономику», – пояснил парламентарий.

«Обещали в два раза повысить ВВП – не повысили. А по жизненному уровню мы находимся сегодня в 8-м году. В этом году, наверное, еще ниже упадем, потому что инфляция прогрессирует. Почему у нас такая позиция, почему у нас монетизация экономики 30 лет на уровне 45-50%? В Китае, который развивается, там 120%, в Америке – 140… А почему мы держим на голодном пайке нашу экономику и удивляемся, что она не развивается? А потому что инструменты, которыми сегодня владеет ЦБ, не дают возможности развиваться экономике», – подчеркнул Арефьев.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Вассерман со своей стороны отметил, что аргумент о противоречии законопроекта действующим законам не может служить основанием для отклонения. «Каждый раз двигаясь вперед и создавая нечто новое мы сталкиваемся с тем, что старое устарело и подлежит отмене. Петр Алексеевич Романов (Петр Первый) в своем Морском уставе, между прочим, написал – не держаться за устав, как слепой держится за стену, потому что в уставе правила писаны, а случаев и обстоятельств нет. Это сказано в уставе, которым руководствуются в самых критических обстоятельствах, в бою», – напомнил он.

«Мы сейчас в общем-то тоже в бою и тоже не должны держаться за ранее написанное и проголосованное, пусть нами же, как слепой держится за стену. Если предлагаемый законопроект противоречит чему-то в Конституции, так у нас с вами уже есть опыт изменения и Конституции. И если новое противоречит старому, это не всегда повод цепляться за старое», – подчеркнул Вассерман.

Представлявший законопроект депутат от КПРФ Николай Коломейцев в заключительном слове пояснил, что предлагаемый документ основан на экспертно-аналитических выводах. «Адепт либерализма Милтон Фридман говорит – если монетизация экономики менее 50%, правительство – преступники страны, потому что это идет самоубиение. Напомню, только с 20-го года монетизация российской экономики впервые стала 54%. В этом году – 50,75%. Напомню другое. Ни в одной стране «семерки» ниже 100% нет… У нас недофинансирование. Второй – Нобелевский лауреат Джеймс Тобин. Он говорит, если процентная ставка по кредиту выше половины рентабельности – банк убийца. У нас 7,7 средняя рентабельность, а ключевая ставка 8%. Какой же экономический мотив предприятиям брать кредиты и развиваться? Третий – Джозеф Стиглиц. Он говорит, если вы хотите избавиться от пороков инфляции, начинайте вкладывать в производство и инфраструктуру», – отметил депутат.

«У нас сегодня банковская система – это вещь в себе. 2017 год – прибыль 1,3 трлн узкой группы ограниченных людей в банках. В 2018-м – 1,7, в 20-м году – 2,4 трлн, в прошлом, 21-м – 1,7. Но, если вы посмотрите, сколько предприятий в статистике банкротится ежегодно… 1,5 млн ежегодно банкротится, не мои данные, в Росстате прочитайте», – подчеркнул он.

«В данной системе любой новый закон серьезный противоречит действующему, поэтому он и новый. Но он должен приниматься для того, чтобы корректировать систему и делать дееспособной экономику страны. А в данной ситуации вы сами с 2003 года ничего не делаете. Ни ЦБ, который обладает правом внесения, ни ГПУ, ни правительство, в задачу которого входит. Вы ничего за 19 лет не предложили и отвергаете», – заключил Коломейцев.

В итоге большинством голосов законопроект был отклонен. Документ, в частности, предлагал ввести ответственность Банка России за рост экономики, обоснованность ключевой ставки и стабильность финансовой системы.

Москва, Мария Соколова

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