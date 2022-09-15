«Кособокая» экономика и провальное импортозамещение: в Госдуме настаивают на изменении политики Банка России

Созданная Банком России финансовая система тормозит создание суверенной экономики и нацелена только на получение сверхприбылей банковского сектора. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Лисовский на сегодня пресс-конференции в Москве. По его мнению, импортозамещение останется только лозунгом, пока не изменится кредитно-финансовая политика ЦБ и Минфина РФ.

«Ни одна отрасль не имеет такой прибыли по официальной отчетности, как банковский сектор. Это говорит о том, что там сверхприбыли и что по сути банковская система обложила всю экономику страны данью, которую банковская система не зарабатывает, а которую мы вынуждены платить, исходя из той системы, которую выстроил Центробанк», – констатировал парламентарий.

Как считает Лисовский, нужно отказываться от субсидирования процентной ставки и переходить на бюджетные кредиты. «Это было в 10-м году и в 8-м году, когда непосредственно под низкий процент в 1-2% государство давало кредиты крупным российским предприятиям, а банки имели свой процент за обслуживание этого кредита и отслеживание правильного выполнения кредитных условий и получали свои 2-2,5%. Это было бы справедливо, и самое главное – деньги шли бы не банкам, а конкретным производителям. Тем самым мы могли бы снизить себестоимость и дать новый импульс для инвестиций», – пояснил он.

При этом депутат обратил внимание на курс ЦБ по доступности потребительских кредитов, который поддерживает импорт, а не отечественного производителя. «Потребительский кредит – это товары широкого потребления. К сожалению, товары широкого потребления у нас, в основном, импортные были. То есть Центробанк фактически стимулировал импорт в страну, а так как у нас не успели развиться еще собственные производства товаров широкого потребления, угнетал собственных производителей. А при этом, делая дорогие кредиты для промышленных предприятий, не давал инвестировать в проекты, где горизонт планирования был выше 5-7 лет. А если взять тот же станкостроительный завод или моторов, то там период окупаемости 15-20 лет», – констатировал Лисовский.

«Еще Карл Маркс писал, что основа сильной экономики страны – это производство средств производства. Это станкостроение, производство механических, металлоизделий и тому подобное. Центробанк создал такую систему, что невозможно было инвестировать в эти направления. Можно было инвестировать только в переработку сырья, добычу сырья и, скажем так, в подработку. То, чем мы занимались, так называемыми горе-заводами, которые у нас все строят, в основном, была сборка с достаточно низкой степенью локализации. И имеем то, что имеем. Когда западные наши противни приостановили возможность закупки оборудования, станков и так далее, то мы не можем это восполнить собственным производством. Конечно, нужно менять, прежде всего, финансово-кредитную политику. Прежде всего о ней надо говорить, надо менять позицию ЦБ. Он должен понимать. А то у нас получается, что ЦБ говорит: а мы только за инфляцию отвечаем. А на самом деле мы видим, что именно ЦБ сформировал вот эту вот кособокую экономику страны, которая не позволяла нам развиваться в нужном направлении», – подчеркнул парламентарий.

В то же время Лисовский обратил внимание, что импульс 2014 года, когда были введены первые санкции, не был использован, «время было упущено», а борьба ЦБ с инфляцией не учитывала развитие экономики страны. «То, что делал Центробанк, увеличивая потребление товаров широкого потребления импортных. Вот это инфляция. А если бы мы на эти деньги покупали заводы, как это делали в первой пятилетке Советский союз, тогда бы инфляции не было, и мы бы сейчас имели и собственные станки, и моторы, и тому подобное, и самолеты. К сожалению, имеем то, что имеем. Деньги убирали, денег на развитие мощной собственной индустрии не было, соответственно, получили вот такое импортозамещение», – пояснил депутат.

«Создание мощной тяжелой индустрии под силу только государству. Кстати, мы имеем примеры. Не только советская индустриализация успешная. Мы имеем примеры государственной индустриализации в Китае – это же тоже за госсчет все было сделано, а потом передано в частные владения. Мы имеем, что крупные мощные проекты тяжелой промышленности поднимались в той же Америке за счет бюджета. Нигде это не было за счет частных инвесторов. Об этом на всяких форумах говорят наши чиновники. Они вообще не понимают, что у частных инвесторов нет таких денег, а особенно под такие проценты, которые у нас ЦБ устанавливает, то про это вообще можно забыть. Пока мы не поменяем кредитно-финансовую политику Минфина и Центробанка, к сожалению, будем всегда проигрывать импортозамещение», – считает парламентарий.

«Надо менять положение о Центробанке, надо уходить от поддержки банков к производству именно тяжелого машиностроения, серьезной промышленности, чтобы страна была независимой», – заключил Лисовский.

Москва, Мария Соколова

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