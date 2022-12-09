К горевшему сегодня ТЦ в Химках не было претензий по соблюдению правил эксплуатации зданий

У надзорных органов не было существенных замечаний по соблюдению правил эксплуатации зданий в ТЦ «Мега-Химки», где сегодня сгорел гипермаркет OBI. Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

«Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводили профилактический визит на объекте в сентябре 2022 года. Каких-либо отклонений от правил эксплуатации зданий не было выявлено», – заявил министр, которого цитирует пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Гарибян уточнил, что объект был введен в эксплуатацию в 2003 году. Последняя плановая проверка технической эксплуатации проводилась в мае 2017 года. Были выявлены некритичные нарушения, в том числе в сфере противопожарной защиты. Было выдано предписание об их устранении. Проведенная в августе 2018 года проверка показала, что все нарушения устранены.

Более проверок на данном объекте не проводилось в связи с двумя введенными мораториями на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальных предприятий.

В пресс-службе также напомнили, что 7 декабря текущего года в Московской области прекращено действие регионального надзора за эксплуатацией нежилых объектов повышенного уровня ответственности.

Как сообщал «Новый День», пожар в ТЦ возник сегодня в 05.59. Площадь возгорания составила до 7 тыс. кв. метров. В горящем гипермаркете произошел взрыв, который привел к обрушению конструкций на площади 5 тыс. кв. метров. В здании были слышны глухие взрывы, предположительно, взрывалась продукция в отделе лакокрасочных изделий.

На данный момент известно об одном погибшем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По подсчетам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от этого пожара может составить 20-30 млрд рублей и стать рекордным для подобных объектов в России.

Москва, Андрей Дорофеев

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