«Улучшения ситуации ждать не стоит»: экономические перспективы России пока не внушают оптимизма

Структурные проблемы в российской экономике остаются неразрешенными, что осложнит ситуацию в 2023 году на фоне внешнего давления, которое неизбежно будет оказывать заметное негативное влияние. Об этом говорится в экспертном докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Как отметили эксперты, существенную роль играет политика финансово-экономического блока правительства РФ.

«По итогам 2022 года экономика России показала значительно бОльшую устойчивость, чем многие предполагали в первой половине года, после волны западных санкций. Спад ВВП оказался относительно небольшим. Вместе с тем, и внешние, и внутренние факторы пока говорят о высокой вероятности продолжении рецессии в 2023-м», – отметили эксперты.

По их оценке, относительно неплохие результаты прошлого года объясняются комплексом факторов. В частности, приостановка «бюджетного правила» позволила поддержать курс рубля, что снизило инфляционное давление за счет снижения импортных цен. Некоторые экономисты считают, что смягчению кризиса способствовала политика экономического блока. Между тем, как указали авторы доклада, это мнение не отражает реальную ситуацию. «Ультражесткая бюджетная политика в сочетании с накоплением резервов в соответствии с бюджетным правилом снижала уровень жизни граждан России в предыдущие годы, поэтому падение с искусственно созданного экономблоком более низкого уровня жизни естественным образом показалось менее болезненным», – подчеркнули в «Минченко консалтинг».

При этом эксперты обратили внимание, что, несмотря на санкционное давление, в 2022 году в России отмечался относительно стабильный уровень промпроизводства. Однако, как поясняется в докладе, устойчивое состояние промсектора сопровождалось негативными тенденциями. В частности, отмечалось снижение маржинальности многих предприятий – точно оценить ее сложно, так как многие крупнейшие компании приостановили публикацию финансовой отчетности.

«В январе-ноябре 2022-го сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 23,7 трлн рублей, или 88% к январю-ноябрю 2021 года. Сочетание устойчивого промпроизводства и падения прибыльности говорит о возможной работе «на склад» – характерная черта ранних стадий рецессии, когда предложение не поспевает за сократившимся спросом и подстраивается к последнему с определенным лагом», – уточнили авторы доклада.

Как отмечают эксперты, довольно сдержанная в основном картина рецессии в России в 2022 году омрачается резким падением зависимых от импорта отраслей, среди которых в большей степени выделяется автопром. Одновременно наблюдался существенный спад оборота розничной торговли (падение за 2022-й на 6,7% г./г.) и резкое сокращение прибыли банковского сектора на фоне снижения фондового рынка. В то же время давление оказывает скрытая безработица при падении зарплат. «Работающих бедных в России много, поэтому скрытая безработица присутствует», – отмечается в докладе.

Как считают аналитики, ситуация такова, что в 2023 году следует ожидать разворота некоторых из тенденций, поддержавших ВВП от более серьезного спада. Речь идет сокращении прибылей компаний в ненефтегазовом секторе, что, вероятно, приведет к существенному снижению инвестиций. Эффект западных санкций, в том числе введение нефтяного эмбарго, также, вероятно, проявится в большей степени. Отечественный рынок недвижимости, ставший одним из секторов роста российской экономики в 2022 году, скорее всего, покажет некоторое падение.

«Проблемы в продвинутых секторах машиностроения, например, автопрома, химпрома, авиапрома и электроники, вероятно, будут нарастать в связи с все более очевидными проблемами с импортом комплектующих. Кроме того, параллельный импорт так и не получил всеобъемлющей поддержки со стороны экономических властей. Кредитование импорта комплектующих также не стимулируется в должной мере, поэтому улучшения ситуации ждать не стоит», – говорится в докладе.

Вместе с тем, как считают эксперты, подавленный потребительский спрос не сможет стать драйвером роста из-за сдвига модели потребления в сторону сбережения на фоне опасения домохозяйств относительно будущих доходов, а также высокого уровня экономической и социальной неопределенности.

Дополнительным негативным фактором, который может повлиять на углубление рецессии, является реактивная, а не проактивная политика экономических властей. Для выхода из рецессии, не говоря уже о достижении высоких темпов экономического роста, Минфин мог бы проводить стимулирующую фискальную политику, с целевыми показателями дефицита бюджета на уровне 5-10% ВВП (прежде всего, за счет радикального снижения налогового бремени на бизнес и беднейшие слои населения), отмечается в докладе.

В таких условиях, как полагают аналитики, принимая во внимание крайне низкий госдолг России, фискальное пространство для увеличения помощи населению и бизнесу велико. Можно без каких-либо рисков для финансовой стабильности наращивать госдолг несколько лет до уровня как минимум 60% ВВП (у большинства развитых стран госдолг превышает 100% ВВП, у большинства развивающихся превышает 60% ВВП), при этом снижая налоги и увеличивая госрасходы на стимулирование экономики. Одновременно ЦБ РФ мог бы проводить более мягкую монетарную политику, адекватную дезинфляционным процессам последних месяцев и явному дефициту спроса в экономике, и предусмотреть выгодное сотрудничество во внешнеторговой деятельности путем создания, например, единой цифровой валюты для стран, входящих в дружественные и партнерские экономические объединения.

«Правительство также могло бы поддержать бизнес и экономику страны организацией преференциальных торговых режимов со странами-участницами БРИКС и АСЕАН, что особенно актуально для внешнеторгового сектора, столкнувшегося с санкционными ограничениями», – говорится в докладе.

Однако, как подчеркнули эксперты, пока помощь со стороны экономических властей минимальна, трансформации модели роста на фоне тектонических изменений во внешней политике не произошло, концепция развития де факто отсутствует, реакция на внешние и внутренние процессы идет по шаблонам «паллиативной» экономики, многие статистические данные более не публикуются. Все это сдвигает риски в сторону ухудшения на фоне ожидаемой глобальной рецессии в условиях, когда Россия остается открытой миру экономикой.

«Цены на сырье: нефть, газ, уголь, черные и цветные металлы, удобрения, продовольствие, продолжат оказывать серьезное влияние на внешнеторговый баланс страны, поэтому внешний контекст мировой экономики будет, возможно, не менее важен, чем внутренний», – предупредили эксперты «Минченко консалтинг».

По мнению аналитиков, на этом фоне у России есть три перспективы, одну из которых авторы доклада назвали «Business as usual» – продолжение инерционной модели приспособления России к мировой экономике в качестве сырьевой полупериферии. Вероятность осуществления этого сценария оценивается как высокая, так как финансово-экономические власти ни к чему другому не привыкли и не имеют собственной̆ инициативы. Результат – стагнация и скатывание в затяжной кризис на многие годы.

Еще один возможный вариант – «Госкапитализм в кубе» при поддержке затратных мегаинфраструктурных проектов («white elephants»), усиление огосударствления экономики, ликвидация частной инициативы, регулирование цен, все большее закрытие от внешнего мира. Результат – скатывание в псевдо-CCCР со всеми прелестями плановой негибкой экономики (условно «Иран 2.0»). Третий вариант – «НЭП 2.0». Это модель стимулирования роста экономики за счет реализации потенциала как внутренних, так и внешних драийверов развития. Основная особенность – ориентация на быстрые темпы экономического роста (условно «Китай 2.0»).

«В данный момент мы видим, что правительство, особенно его экономический блок, в основном идет по первой модели – сохранение существующей модели управления и планирования. Однако при этом результатом лоббизма крупных игроков становится использование элементов второго сценария – сосредоточение ресурсов на отдельных инфраструктурных проектах, управляемых уполномоченными группами. Экстремальные внешние обстоятельства становятся оправданием для перераспределения ресурсов и попыток монополизации отдельных отраслей, как это, например, происходило в случае с борьбой вокруг рынка цифровой наружной рекламы. В то же время мы видим и то, что федеральная власть пытается учитывать интересы всех участников рынка и выбирать в ряде случаев компромиссные решения», – оценили ситуацию аналитики «Минченко консалтинг».

«Стратегия антикризиса и решения проблем по мере поступления, избранная правительством Мишустина, в целом получила поддержку населения. Однако очевидна необходимость формирования новой стратегической линии», – заключили эксперты.

Москва, Светлана Антонова

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