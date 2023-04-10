В Госдуме обратили внимание на проблемы с лекарственным обеспечением россиян: задача, поставленная Путиным, на грани срыва

Система гособеспечения лекарствами в РФ не решает поставленных главой государства задач по повышению продолжительности жизни россиян. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на «круглом столе» в Госдуме. По оценке парламентариев и экспертов, по этому показателю россияне более чем на 10 лет отстают от жителей Европы, хотя тратят на лекарства значительно больше средств.

В частности, заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал «недосягаемыми» для РФ демографические показатели ЕС. Парламентарий подчеркнул, что госзатраты на обеспечение населения необходимыми лекарственными препаратами для амбулаторного лечения в 2,5 раза ниже, чем в большинстве развитых государств.

«Только 1/5 населения РФ сегодня имеет право на получение бесплатных либо со скидкой лекарственных препаратов. В то время, как в большинстве развитых стран это охват гораздо больше, а в некоторых представляет 100%», – отметил он.

«Право на получение необходимых лекарственных препаратов в соответствии со всеми нормативными актами имеют 36-38 млн наших граждан. Но недавно заведенный регистр показывает… региональных льготников оказалось в два раза меньше, чем они потенциально в расчетах были. Видимо, часть региональных льготников уже не верят в это право. Механизмы получения лекарственных препаратов бесплатно либо со скидкой очень громоздкие, и в результате только один из двух, кто имеет право, этим правом пользуется», – пояснил депутат, констатировав, что права многих россиян на лекарственное гособеспечение нарушаются в условиях «лоскутно-разорванной нормативной базы».

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова со своей стороны обратила внимание, что в России государство покрывает только 20% от общих расходов на лекарства в амбулаторных условиях, в новых странах ЕС – 50%, в старых – 70%. При этом она подчеркнула, что с 2005 по 2022 год реальные цены на лекарства в РФ выросли в 3 раза.

«В России население несет большую финансовую нагрузку, тратя на лекарственные препараты в амбулаторных условиях, в 4 раза больше, чем государство. В новых странах ЕС эта нагрузка в 2,5 раза меньше. При этом средняя зарплата наших людей и в новых странах ЕС в сопоставимых деньгах в 1,5 раза ниже. То есть, люди, тратя на лекарства, например, на лечение той же гипертонической болезни, обескровливают свой и без того небольшой бюджет. Напомню, в нашей стране на доходы меньше, чем 27 тысяч рублей в месяц, живет более половины населения», – сказал Улумбекова.

При этом эксперт отметила существенные диспропорции – 60% госрасходов по обеспечению лекарствами идут на 3% населения. «В итоге население лишено возможности предотвращать осложнения заболевания, а именно эта задача стоит, когда население получает лекарство в амбулаторных условиях. Соответственно, не происходит снижения смертности, и в результате – нет роста ожидаемой продолжительности жизни. В 2021 году у нас очень серьезно упала ожидаемая продолжительность жизни, достигла уровня 89-го года. В 22-м году ожидаемая продолжительность жизни подросла, достигла 72,8 лет, но по-прежнему еще не достигла уровня 2019 года. А цель, которую нам поставил президент, – 78 лет», – уточнила она.

«В реальных деньгах, если мы сегодня тратим 460 млрд в 2022 году, то нам хотя бы, чтобы как-то приближаться в сопоставимых деньгах к уровню новых стран ЕС, давайте решим, что каждый год мы будем добавлять 200-250 млрд рублей к тому, что сегодня тратит государство, и эти деньги должны пойти не на орфанные заболевания», – заявила Улумбекова.

Москва, Мария Соколова

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