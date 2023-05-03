Полицейские задержали участников нападения на баскетболиста Алексея Шведа

Правоохранители задержали в Москве участников нападения на ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа», – заявила Волк.

Как сообщал «Новый День», инцидент произошел 1 мая поздно вечером на Большой Никитской улице у ресторана «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями. На выходе из заведения у Шведа возник конфликт с компанией лиц кавказской наружности. На улице произошла драка. От удара баскетболист упал, из уха у него пошла кровь. На помощь ему пришли сотрудники ресторана, поскольку, как утверждают очевидцы, оппоненты собирались «добить» Шведа.

Полиция возбудила уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

По данным СМИ, в настоящее время Швед находится в реанимации. Врачи диагностировали проникающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, гематому на затылке, а также кратковременную потерю памяти.

Москва, Андрей Дорофеев

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