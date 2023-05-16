Крупный пожар рядом с автозаводом «Москвич» локализовали после привлечения авиации

Крупный пожар, возникший сегодня в складском ангаре рядом с территорией автозавода «Москвич», удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В тушении пожара принимает участие вертолет К-32 Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 14:54 пожар локализован. Сведений о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении ведомства.

В главке МЧС уточнили, что в сгоревшем ангаре находились отходы – прессованная бумага.

Ранее сообщалось о направлении к месту ЧП пожарного поезда РЖД.

Пожар возник сегодня после полудня Южнопортовая. Вскоре пламя распространилось на площадь 1800 квадратных метров.

Пресс-служба расположенного рядом автозавода заявила, что предприятие работает в обычном режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

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