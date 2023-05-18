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Четверг, 18 мая 2023, 10:27 мск

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Участницам продажи младенца в Москве предъявлено обвинение

Троим женщинам, участвовавших в продаже младенца в Москве, предъявлено обвинение. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Трем женщинам предъявлено обвинение по уголовному делу о продаже младенца на севере Москвы… В настоящее время они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в ходе допроса вину не признали. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми совершенные организованный группой). Его фигурантками являются три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения.

Как сообщал «Новый День», 15 мая фигурантки пытались продать младенца в столичном торговом центре за 60 тысяч рублей. Покупателем выступала женщина, которая действовала в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

Предприимчивую троицу задержали после составления соответствующих расписок о получении денег и передачи ребенка новой «владелице».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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