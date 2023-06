«Мы научились изображать деятельность»: на ПМЭФ названа главная проблема России

Главной проблемой России является некачественное государственное управление на фоне отсутствия целеполагания и приоритетов развития. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия») на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума. По его оценке, ответом властей на любую проблему становится ужесточение внутренних санкций.

«Мы чемпионы мира не только по тем санкциям, которые ввели против нас. Мы чемпионы мира по тем санкциям, которые мы накладываем на собственных граждан. Нигде в мире нет такого количества административной и уголовной ответственности, потому что на каждую проблему, кстати, реальную или мнимую – неважно, мы отвечаем тем, что вносим поправки в Административный или Уголовный кодекс», – пояснил Макаров.

В то же время парламентарий обратил внимание, что в условиях кардинальной трансформации экономической модели повышается роль государства. «Если раньше в мире конкуренция шла за дешевую рабсилу, природные ресурсы, то сегодня это конкуренция в качестве госуправления. Вот главное – государства будут конкурировать, и это будет основным показателем. А дальше почему-то мы говорим о том, что все может решить государство. А государство не может решить все, не может подменить собой бизнес, частную инициативу. Это бессмысленно. Государство должно создавать… Government is not the solution to our problem; government is the problem («правительство – это не решение нашей проблемы, правительство – это проблема» – из первой инаугурационной речи президента США Рональда Рейгана в 1981 году). Я не на правительство наезжаю сейчас, я говорю о качестве. Рейган в первой инаугурационной речи говорил о качестве госуправления. Наша проблема – это качество госуправления», – подчеркнул он.

«Руководитель одного из крупнейших банков говорит – необходимо запускать приватизацию, чтобы решать главную проблему – развитие экономики. Но тут же руководитель Следственного комитета говорит – нет, нужна национализация. Вот если б это были скачки, вы б на кого поставили? Я бы поставил на руководителя СК, потому что, если вы не согласитесь на национализацию, он может применить конфискацию. А если идти по нашей привычке, когда мы скрещиваем все между собой, я бы пошел сразу одновременно двумя путями – для бизнеса сначала провести приватизацию, а потом тут же национализировать», – заявил Макаров.

При этом депутат обратил внимание, что на те же проблемы указывал президент РФ Владимир Путин. «2016 год – президент говорит о значении санкций, а дальше говорит – однако главная причина торможения экономики кроется, прежде всего, в наших внутренних проблемах, и одной из таких проблем являются изъяны делового климата. Кстати, то же самое он говорил за 3 года до этого – в 2013 году. Но мы по-прежнему отчитываемся планами на будущее, а не тем, что мы сделали за эти 10 лет. Что мы сделали за 10 лет, чтобы изменился деловой климат в стране? И вот здесь как раз хотел бы обратить внимание только на одно обстоятельство. Мы блестяще научились, главное, мы научились изображать деятельность», – констатировал он.

«Вот у нас там люди сидром травятся… Почему? Бизнес говорил, нас замучили проверки – они приходят, тянут с нас бабки, и у нас останавливается бизнес. Мы долго думали, как же сделать так, чтобы проверяющие не тянули бабки. Не получилось. Ну, не знаем мы, как от этого избавиться. И мы договорились, что закроем проверки. На самом деле это – когда у кого-то температура, не нравится нам температура, берется градусник – об стенку хлобысь, и температура естественно исчезает…» – отметил парламентарий.

В этой связи Макаров обратил внимание на отсутствие приоритетов и целеполагания в промышленной политике. «Мы все время говорим – новая экономическая модель… А кто-нибудь сказал, что такое модель, какую цель, какую модель мы строим? Мы вместо этого говорим, что этот год прошли лучше, чем ожидали. Ну, во-первых, то ли плохо считали, то ли что-то еще, но, простите, это не вдохновляет… Вот очень бы хотелось и бизнесу, и всем хотелось бы услышать именно это: какую цель мы ставим?» – подчеркнул он.

«Если спросить любого здесь: какие у нас отрасли приоритетные? Любой может назвать любую отрасль и не ошибется, потому что у нас все отрасли приоритетные… В двух словах скажу, как у нас определяются приоритеты... Посмотрите на [главу Минфина Антона] Силуанова, он даже не будет отвечать, по лицу увидите, что я прав. Так вот – пойдет бюджет, мы сначала все у всех секвестируем, потому что денег не хватает, а потом кому-то тихо-скромно-аккуратно добавим. Это и будут реальные приоритеты. Но только вот эта модель не летает, не полетит она. Это абсолютно порочная модель», – заявил Макаров.

«Мы по существу ориентируем бизнес на самое страшное – не на то, чтобы конкурировать за качество товара, снижение цены, мы ориентируем его на то, кто быстрее добежит до господдержки. Это своеобразная забава-аттракцион в советском Доме отдыха – называлась она «бег в мешках». Там побеждает не тот, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках. Вот это и есть принцип», – заключил Макаров.

Примечательно, что в ходе дискуссии был проведен опрос присутствующих, среди которых были бизнесмены и члены правительства, почему в предыдущие годы промышленная политика не достигла своей цели? Согласно его итогам, 58% полагают, что причиной стала неэффективная система госуправления, 17% назвали проблемой нехватку «длинных денег», 14% отметили отсутствие стимулирующей промышленной политики, 5% – доступность дешевого импорта 5%.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

