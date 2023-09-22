Апатия и поляризация общества: предстоящие выборы президента РФ вновь поднимут проблему преемника Путина

Отсутствие четко сформулированной повестки дня в России создает угрозы для предстоящей в марте 2024 года избирательной кампании президента. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, при безусловном лидерстве действующего главы государства Владимира Путина в обществе наблюдается апатия и поляризация накануне нового «смотра» его преемников.

«Президентские выборы, наверное, впервые проходят в такой ситуации, когда часть общества в принципе выступает за их отмену, полагая, что они не просто референдумные, а сам вопрос о доверии действующему лидеру подвергается сомнению. А это уже какое-то предательство и оскорбление, поэтому вообще не нужны никакие выборы – мы все и так знаем, что мы верим Путину. Другая часть, тем не менее, считает, что даже референдум хорош, потому что все-таки он представляет какую-то сумму разных повесток, каждая из которых, так или иначе, может быть в дальнейшем включена в программу действий лидера на будущие пять лет», – отметил Гращенков.

Вместе с тем политолог обратил внимание на риски, которые могут возникнуть в ходе предстоящей президентской кампании. «Никто толком не понимает, какая повестка имеется. Условно говоря, сейчас каждая страта общества живет немножко в какой-то своей замкнутой реальности: Москва живет в одной, другая Россия – в другой. Средний класс живет в реальности, где постепенно теряет свои права и доходы, бедные – наоборот, получили какой-то социальный бонус в виде рабочих мест. Герои СВО, которые пошли на фронт и теперь получают такие деньги, которые как раз вписывают их в понимание нового среднего класса. При этом даже внутри самого государства, внутри власти есть понимание того, что, с одной стороны, опора на этих людей дает определенную стабильность самой власти, то есть она становится более народной. С другой стороны, такие траты постепенно вычерпывают из бюджета ресурсы, теряется человеческий капитал, потому что боец СВО с зарплатой 200 тысяч рублей – это хороший, крепкий потребитель в каком-нибудь райцентре региона, но источник его доходов не воспроизводим», – пояснил он.

«Государство дает эти деньги, собственно, как с врачами в момент коронавируса. Неожиданно врач, вместо 20 тысяч рублей, стал получать 200. Потом коронавирус закончился, врачи стали получать опять 20. Это породило и отток из профессии, и переформатировало рынок потребления. Также и с бойцами СВО. Но при этом государство хотело бы, чтобы это были воспроизводимые ресурсы. Конечно, структура рыночной экономики, спроса и предложения должны опираться не на бюджетные инъекции, а на то, что люди строят новый бизнес, расширяют сферы производства, создают новые рабочие места, то есть – всё, чем мы жили до 24 февраля, где инвестиции были ключевым KPI для всех губернаторов и так далее», – отметил эксперт.

В этой связи Гращенков подчеркнул, что риски возникают на фоне того, что «мы входим в такую слепую кампанию». «С одной стороны, Кремль рождает какие-то идеологемы вроде гордости за страну, суверенитета и так далее, какого-то базиса, но при этом, пока нет четкого понимания и дешифровки, например, что такое этот суверенитет. То есть, суверенитет – это, условно говоря, теперь ездить на китайских автомобилях вместо немецких? Или суверенитет – это все-таки, что через 5-10-15 лет появятся какие-то свои реальные «Москвичи», а не машины с переклеенными шильдиками. И всё это вопрос президентской кампании», – подчеркнул он.

«Каждый кандидат, так или иначе, в этом пространстве будет что-то и кого-то критиковать. И пусть это будет не лично главный кандидат, но, например, его окружение. Кто-то будет требовать перезагрузки окружения даже с посадкой или выдворением из страны каких-то людей, которые, с их точки зрения, являются сегодня слабым звеном в новой парадигме, условные либералы в правительстве. А кто-то будет наоборот требовать нормализации, возвращения к предыдущему образу, но с поправкой на этот суверенитет. Мы многие годы могли делать что-то свое, но предпочитали закупать – давайте наконец воспримем новые освободившиеся рынки как пространство для экспансии… Но для этого пространства нам нужна и какая-то либерализация рынка, пусть не политическая, но хотя бы экономическая – дешевые кредиты, пустить людей в бизнес и так далее. Всё это будет предметом конкуренции повесток. И, конечно, определенные риски возникают, как в любой кампании подобного уровня», – считает Гращенков.

По его мнению, вклад в поляризацию общества вносит также ситуативное развитие темы, связанной со специальной военной операцией. «Тема СВО постоянно накаляет то одну часть общества, то другую. То идет речь о мобилизации всех общественных структур, условно, перевод страны на военные рельсы, мобилизация всего населения, большой войны с Западом. То, наоборот, она более умиротворяющая, что мы готовы к мирным переговорам, но переговоров не хочет сегодня Украина и Запад, поэтому нужно «нажать» на киевский режим, чтобы он стал более договороспособным. Это тоже тема полярная, и в ней многие становятся недовольными – «рассерженными патриотами» так называемыми, как мы видели Пригожина, Дугина, Малофеева и так далее. Поэтому – риски есть», – уточнил он.

При этом Гращенков высказал уверенность, что хотя глава государства еще не заявил об участии в выборах, «базовый сценарий – избирается Путин в ситуации очередной консолидации». «Это уже не крымский консенсус, а сплочение вокруг лидера в тяжелый момент. И он, соответственно, должен продемонстрировать, что если есть какие-то группы отклонения от курса, то они минимальны. Условно говоря, когда мы говорим о кандидатах, может быть, от «рассерженных патриотов», от либералов – единственный смысл их участия, показать, что это 2-3% максимум (электората), а может и 0,6%, условно. Но будут какие-то кандидаты с альтернативными повестками с их возможным включением в последующем в путинскую программу. Например, программа прогрессистская, условно говоря, «Новых людей», которые могли бы здесь конкурировать, скорее, с другими программами умеренными – более национальные от ЛДПР, или возвращения в СССР от КПРФ. Соответственно, эти кандидаты уже могут набрать 5%, может, даже 10%, тем самым продемонстрировав, что да, есть широкий слой поддержки, и Путин в той или иной мере может примирить их. Например, в Советский союз не вернемся, но это будет такой прогрессивный капитализм с ярким социальным базисом поддержки», – предположил политолог.

Кроме того, эксперт не исключает, что предстоящие выборы вновь поднимут вопрос о преемнике главы государства и трансферте власти. «Скорее всего, этот вопрос не будет напрямую поставлен, но очередной смотр преемников опять-таки стартует с момента переизбрания. Опять возникает вопрос, а кто бы мог в следующем сроке сменить Путина, человек какой формации это может быть, какой программы, как он будет востребован-невостребован элитам? Условно говоря, будет ли это какой-то силовик или технократ, или вообще какой-то политик 3.0 – такого нового образца, который сумеет в себе объединить все конкурирующие повестки. Наверное, это тоже станет частью программы», – полагает он.

«Плюс еще вопрос избрания президента – это вопрос высокой явки. Нужно продемонстрировать, что люди как бы не находятся в состоянии апатии, что они вообще не хотят никого поддерживать и все перегружают на действующую власть, то есть – они должны как-то высказаться. Поэтому прогноз такой, что все-таки выборы будут пытаться сделать интересными, яркими, будет некое такое пространство карнавала по Бахтину (русскому философу 20-го века), когда разные кандидаты смогут покритиковать и друг друга, и действующую власть. И это должно дать явку в 70%, при которой основной кандидат сможет получить порядка 80% сверх подавляющего большинства. Эти цифры были примерно озвучены. Но чтобы этого достичь, придется постараться и сделать действительно яркую кампанию», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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