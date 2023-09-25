«Спойлерство» США: Россию выдавливают из Закавказья

США занимаются «спойлерством» для провоцирования региональных конфликтов на фоне неурегулированности проблемы европейской безопасности после окончания «холодной войны». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на «круглом столе» в Москве. По оценке российских экспертов, обострение конфликта в Нагорном Карабахе является ярким примером перехода Вашингтона к решению своих глобальных проблем через региональные конфликты при полной неспособности вести переговоры.

В частности, глава Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов обратил внимание, что последние действия Азербайджана в регионе направлены исключительно на выдавливание российского присутствия даже без миротворческой миссии Организации объединенных наций. «В результате того, что не так давно сам [премьер-министр Армении] Никол Пашинян от имени Армении признал азербайджанскую юрисдикцию над НКР, предполагаю, что это и на бумаге случилось, соответственно, повода вводить туда какие-либо миротворческие силы нет. Азербайджан формально в рамках своей территориальной целостности, которую подтверждают все, в том числе Россия, решает каким-то образом свои вопросы. Вот и всё. Не будет ничего. И нахождение там российских миротворцев, мягко говоря, под вопросом – формально трехстороннее соглашение еще действует, но какой вой в Ереване вокруг российской военной базы, российского присутствия, вокруг ОДКБ. Мне вообще кажется, что вся эта история с таким брутальным взятием под контроль Карабаха со стороны Баку – это спровоцировано с одной единственной целью, чтобы поднять антироссийские настроения и попытаться выдавить военное присутствие России из региона. По-другому это воспринимать вообще сложно», – пояснил он.

«Поэтому сильно сомневаюсь, что какое-то международное давление будет продолжаться в этом направлении. Еврокомиссия попыталась выступить с подачи [президента Франции Эммануэля] Макрона по поводу действий Азербайджана, но как-то очень быстро заткнулись все. [Президент Турции Реджеп] Эрдоган встретился с [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым, похлопал его по плечу, сказал – молодец, всё нормально, не волнуйся, все будет отлично. Это яркая иллюстрация того, что нормой становятся региональные конфликты, решение тех или иных вопросов через какую-то комбинацию силовых, дипломатических, понятийных инструментов. Живем в таком мире теперь», – констатировал Мартынов.

Директор Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ, член Совета по внешней и оборонной политике, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко со своей стороны отметил, что проблема европейской безопасности не урегулирована даже после окончания «холодной войны». «Закавказье является наиболее ярким и свежим примером того, что происходит – Запад занимается элементарным спойлерством, когда они готовы вводить какие-то проблемы для тех решений, которые принимаются, скажем, со стороны России или кого-то еще, недружественных в их понимании стран. Они не могут предложить ничего действенного со своей стороны – это более чем очевидно в данном конкретном случае, но они хотят сломать то, что сделали другие. Не исключено, что это у них будет получаться», – подчеркнул он.

«Само создание ООН в 1945 году стало каким-то эрзацем универсально международного урегулирования по итогам Второй мировой войны, но недостаточно полным, потому что после Венского конгресса по сути дела ни в Европе, ни в мире в целом, не было коллективного урегулирования… Даже не урегулирован был германский вопрос в Европе и не было создано коллективной безопасности. Были созданы НАТО, потом организация Варшавского договора. И когда сейчас ссылаются даже уважаемые политологи на урегулирование после окончания «холодной войны»… Какое урегулирование! Никакой мирной конференции в Евро-Атлантике не было до сих пор. И в этом, кстати, вся проблема европейской безопасности, потому что не хотели урегулировать на основах равноправия с той же Россией, которая, как и Советский союз, не признала своего поражения в «холодной войне», она просто из нее вышла и отказалась от идеологии, которая ее побуждала эту войну вести», – подчеркнул дипломат.

«Вина Запада огромная в том, что он никак не может перешагнуть через себя. Его ломает договариваться с кем-бы то ни было на основах равноправия, равенства сторон, учета интересов друг друга. В этом плане Россия неизбежно противостоит – многие говорят о поливалентности России культурно-цивилизационной, ее совместимости с другими культурными цивилизациями. Мы даже готовы быть совместимыми с Западом, но для этого надо, чтобы Запад был готов договариваться, потому что в декабре 2021 года мы предложили договориться, но они не захотели, и Россия была вынуждена обеспечивать свои интересы в одностороннем порядке», – заключил Крамаренко.

Москва, Мария Соколова

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