«Чистая профанация»: в Госдуме назвали планы минэкономразвития и действия ЦБ РФ угрозой территориальной целостности РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет регионам право вводить налоговый вычет по инвестиционным проектам организаций, включенных в реестр проектов технологического суверенитета либо структурной адаптации экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд депутатов подвергли критике разработанный минэкономразвития механизм, назвав его профанацией, имитацией работы, угрожающей даже территориальной целостности РФ.

В частности, депутат от КПРФ Михаил Щапов пояснил, что его фракция не поддержит данный документ из-за отсутствия прогнозов по ожидаемому эффекту от этого вычета, а также анализа уже существующих мер. «В Налоговом кодексе существует уже достаточно много механизмов для стимулирования инвестиционной активности как в виде прямых льгот, так в виде налоговых вычетов. И прежде, чем говорить о введении нового вычета, нужно проанализировать эффективность того, что есть. Если они работают, то новый инструмент просто не нужен, если нет, то нужно понять, почему, и донастроить. В любом случае, без анализа уже имеющих инструментов вводить новую меру бессмысленно. Мы просто перегружаем Налоговый кодекс неработающим инструментом... Введение нового механизма вряд ли вызовет существенный рост капиталовложений и вряд ли он будет активно применяться. Значит – никакого смысла вводить еще одну неработающую меру нет», – подчеркнул Щапов.

Внефракционный депутат Оксана Дмитриева со своей стороны обратила внимание на бюрократизацию процесса и назвала предлагаемый документ «комариной профанацией». «Индивидуальное предоставление налоговых льгот в соответствии с соглашением, которые делает региональный чиновник. Таким образом, мы видим, что инвестиционную политику определяет не рынок и не стратегический орган федеральный, а разбросанные региональные чиновники, исходя из комплекса противоречивых интересов», – пояснила она.

«На настоящий момент доля прибыли в инвестициях составляют около 10%. Кстати говоря, доля кредитов в инвестициях тоже около 10% – это привет [главе Банка России Эльвире] Набиуллиной. То есть, она (прибыль) ничтожна. Какая же доля прибыли уходит на инвестиции? 7%. А капитальные затраты, которые финансируются из прибыли, это всего-навсего 2% от совокупной прибыли. И что, мы хотим вот такими комариными какими-то профанации что-либо серьезно улучшить? 2% от прибыли уходит на капитальные расходы – это, что называется, прямые инвестиции. Поэтому, конечно, этот закон чистая профанация», – констатировала Дмитриева, напомнив при этом о работающем до 2001 года механизме по 50% льготы по налогу на прибыль, которые идут на инвестиции.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин со своей стороны также поддержал возврат к такому механизму по стимулированию инвестиций в экономику, подчеркнув сложность и запутанность предлагаемого налогового вычета. «Мы его поддержим, конечно. Потому что лучше очень плохо, чем вообще никак, но только поэтому. Читаешь иногда законопроект и думаешь: а чем мы здесь занимаемся? Стимулируем инвестиции, коррупцию или имитацию стимулирования то ли одного, то ли другого? Такое ощущение, что чем сложнее механизм, чем сложнее его понять человеку, который должен им пользоваться, тем лучше для наших уважаемых коллег из министерства экономического развития. Посмотрите, как это должно работать. Если вы инвестор, вы должны прийти и добиться того, чтобы ваш проект включили в региональный реестр, причем, не абы какой, а именно технологического суверенитета и так далее. Вас включили, и вы должны опять поклониться, опять умалить чиновничка, подозреваю, что уже другого, чтобы с вами заключили соглашение об инвестициях, а потом вы должны умалить уже третьего чиновничка, чтобы в рамках этого соглашения вам-таки дали вожделенный налоговый вычет. Автоматически не работает ничего», – подчеркнул он.

«А если минфин потом мне, как региону, ничего не даст, вопреки обещаниям, что мы, как знаем, тоже бывает. А с другой стороны, этот же самый инвестор может пойти в Казахстан, Узбекистан, Индию, Китай, Белоруссию, где ему будут кланяться в ножки и упрашивать, а не он. Я уж не говорю про враждебные государства, где система работает хорошо. И мы знаем примеры, и не только с гражданскими технологиями, как инвесторы что-то изобретали, а потом это сейчас сыпется нам на голову… А мы создаем абсурдно-усложненные механизмы, а потом разводим руками… И когда говорят, что механизм должен работать в автоматическом режиме, и для всех, нам отвечает замминистра экономического развития – должно быть равновесие. Коллеги, напоминаю, что равновесие бывает на кладбище, а развитие любое – это процесс принципиально неравновесный», – заявил Делягин.

При этом парламентарий обратил внимание на разные возможности у регионов. «Есть регион бедный, которому ничего не дают, не достается, а есть регион пусть и на субсидиях, но богатый, у которого есть возможности. То есть, мы этим замечательным законопроектом еще больше разрушаем и без того хлипкую территориальную целостность РФ», – констатировал он.

«Четверть века назад, когда либералы украли весь федеральный бюджет и назвали это дефолтом, ввели автоматическую меру, которая работала для всех нормально – если вы делаете инвестиции из прибыли, половина освобождается от налога на прибыль автоматически, на уровне бухучета. Знаете, почему не годится? Не потому, что там какое-то неравновесие. Нет, эта мера работает автоматически… Эта мера позволяет бороться с безработицей, создавая производительные рабочие места, но это ж никому не нужно. Мы же с нефти живем, а не с того, что делает страна. Коллеги, хватит усложнять. Нужно применять решения, которые работают для всех, которые понятны даже самому простому инвестору, для освоения которых не нужно получать дополнительное образование. Может быть, тогда в Минэкономразвития трагическим образом сократится число заместителей министров, может даже департаментов, но вы знаете, за пределами министерства это все переживут», – заявил депутат.

«Поэтому мы будем готовить законопроект о введении 50-проценнтной инвестиционной налоговой льготы. Правда, правильней говорить о налоговых инвестициях, потому что то, что работает, возвращается в бюджет сторицей. Но это вероятно будет слишком сложно для бухгалтеров, которые сейчас управляют страной. И, кстати, мы же скоро будем принимать бюджет, вот в этот бюджет можно вставить работающий механизм стимулирования инвестиций, после которого у нас несколько лет был 10-процентный инвестиционный рост, пока вот эти бухгалтеры его не прихлопнули. И это позволит нам справиться с разрушительными последствиями политики Банка России, который уничтожает российскую экономику под наши бурные аплодисменты», – заключил Делягин.

В итоге предложенный минэкономразвития механизм налогового вычета был принят в первом чтении. Документ, в частности, предлагает предоставить субъектам РФ право на применение инвестиционного налогового вычета на капитальные расходы налогоплательщиков в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов. Право на вычет получат организации, включенные в реестр проектов технологического суверенитета или структурной адаптации экономики РФ. Правительство должно будет установить порядок и условия заключения соглашения.

В финансово-экономическом обосновании к документу отмечается, что реализация законопроекта может привести к сокращению доходов местных бюджетов, оценить который «не представляется возможным, учитывая, что право на применение инвестиционного налогового вычета устанавливается субъектом РФ самостоятельно».

Москва, Мария Соколова

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