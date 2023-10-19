«Заводит в тупик»: навязанная Западом финансовая система остается серьезной угрозой для суверенитета России

Нынешняя финансово-бюджетная политика экономического блока правительства РФ, навязанная России Западом в 1990 годы, стала угрозой для суверенитета российского государства и развития отечественной экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Михаил Щапов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, в таких условиях Москве будет крайне сложно занять достойное место в будущем миропорядке, а страна обречена на обнищание.

Как считает депутат, одной из ключевых проблем для России является колоссальное неравенство граждан. «Есть несколько процентов населения, которые получают свои доходы от экспорта ресурсов и от использования промышленной базы, сформированной в Советском союзе. И в силу особенностей нашей финансовой политики, которая пользуется старыми, навязанными нам еще в 90-е годы моделями, этим людям позволяется выводить средства за рубеж. Их сверхдоходы почти никак не распределяются в пользу общества, а сами они за редким исключением вкладываться в нашу экономику не торопятся. На другом конце есть основная масса населения, которую объективно можно записать в бедные. Это не только те, кого государство признает бедными. Давайте объективно – критерии бедности в нашей стране занижены. Мы должны говорить о десятках миллионов работающих людей, чья семья тратит не меньше половины дохода на еду, остальные деньги уходят на погашение многочисленных кредитов. Да, государство пытается вытащить беднейших из бедности за счет той части бюджета, которую мы называем социальной. Это важные меры, но проблемы неравенства таким образом не решаются», – подчеркнул Щапов.

Парламентарий обратил внимание, что мер помощи россиянам, находящимся выше черты бедности, но по факту остающимися бедными, в бюджете почти нет. «Нет их потому, что вся наша бюджетная политика сохраняет в себе остатки тех навязанных нам экономических моделей, которые мы по ошибке приняли в 90-е годы, и до сих пор от них не избавились. Одна из таких моделей предполагает, что рыночные механизмы наряду с адресной поддержкой сами по себе как-то помогут сократить неравенство и выведут из бедности бОльшую часть населения. Но это не так. Невидимая рука рынка сама не отрегулирует систему. У нас пока развиваются либо отрасли, связанные с поставками ресурсов за рубеж, либо те, куда государство вкладывается. Зарабатывают на них лишь небольшие группы людей, а значительная часть наших граждан остаются один на один со своими проблемами. И, как показывает практика, свободный рынок, открытая всем ветрам экономика не делает их ни богаче, ни счастливее», – констатировал он.

«Колоссальное неравенство делает нашу страну неустойчивой, подверженной внешнему давлению, внутренним шокам. И чем сильнее наша заявка на самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, на политический и технологический суверенитет, тем сильнее это напряжение, тем сильнее риск социального кризиса. Чтобы снизить напряженность и риски, чтобы мобилизовать страну в условиях трансформации внешних вызовов, мы должны перейти к совершенно новой политике, целью которой будет сокращение неравенства через формирование нового среднего класса… Сфокусироваться и вкладывать средства в развитие человеческого капитала, повышения квалифицированных будущих работников, чтобы повысить их рабочие компетенции и оплату труда. Для этого необходимо увеличить расходы бюджета на всю цепочку подготовки человека к трудовой деятельности, от детского сада до высшей школы», – отметил депутат, подчеркнув, что расходы необходимо увеличить более чем в два раза.

При этом Щапов назвал аргумент об отсутствии денег «бухгалтерским подходом, который постепенной заводит страну в тупик». «Даже в текущей структуре доходов бюджета можно найти достаточные ресурсы, если избавиться от влияния старых экономических моделей, оставшихся нам в наследство от 90-х годов, когда мы стали бездумно следовать советам Запада, но брали не самое полезное, как делали всегда раньше, а то, что нам показали и навязали. Вот несколько примеров. «Бюджетное правило», по которому из экономики изымаются средства и копятся на счетах в чужих валютах, было навязано нам в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) под видом инструмента, который должен страховать бюджет от внешних шоков. Как итог – порядка 10 трлн рублей заморожено в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и не направляется в экономику, а с сильнейшими шоками мы справляемся другими инструментами», – констатировал он.

«Плавающий курс рубля, который подвержен огромной волатильности, – в итоге регулярные обвалы нашей валюты стимулируют только экспорт ресурсов и каждый раз подталкивают несколько миллионов человек за черту бедности, а остальным не дают хоть немного вырваться из бесконечного кредитного рабства. Отсутствие барьеров для вывоза капиталов как следствие открытости и глобализации экономики, которое на самом деле просто лишает нас необходимых для развития ресурсов. Членство во Всемирной торговой организации (ВТО), которое также является отголоском наших попыток дружить с Западом, в итоге не дает нам проводить самостоятельную таможенную политику, при этом никак не помогает защищать свой рынок и своих производителей», – пояснил парламентарий.

По его словам, есть и другие «очевидные источники для пополнения бюджета». «Одна из главных причин нехватки ресурсов в том, что государство все ещё не решается взять сверхдоходы у олигархов. Это тоже отголосок 90-х годов, когда государство было настолько слабым, что не могло заставить платить сверхбогатых. Пришлось пойти на компромисс – установить плоскую шкалу НДФЛ, не трогать сверхпотребление, лишь бы платили. Но эти времена прошли», – констатировал он.

«Мы должны четко определить нашу задачу – снизить социальное неравенство, создание нового среднего класса, задействованного в реальном секторе экономики с высокими зарплатами и достойным уровнем жизни… Если мы не реализуем эти меры нашей стране крайне сложно будет занять достойное место в будущем миропорядке. Исходя из этого, мы будем оценивать этот и будущие бюджеты. Пока мы видим, что с этими задачами бюджет не справляется», – заключил Щапов.

Москва, Мария Соколова

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