Смертная казнь необходима и оправдана, – адвокат Дмитрий Аграновский

Запрос российского общества на возвращение смертной казни оправдан: высшая мера наказания является средством предупреждения новых преступлений и актом социальной справедливости. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский. По его оценке, в нынешних условиях фактически военного времени жесткое решение необходимо как средство устрашения.

«Считаю, что возвращение смертной казни, безусловно, необходимо. Это оправдано. Более того, если обратиться к статье 43 Уголовного кодекса, целями наказания являются восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений. Предупреждение новых преступлений понятно – смертная казнь имеет устрашающий эффект. С этим бесполезно спорить, есть статистика. А что касается восстановления социальной справедливости, то я ставлю себя на место потерпевших. Честно говоря, я не представляю, как еще можно по этому делу восстановить социальную справедливость», – пояснил Аграновский, говоря о страшном теракте в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 139 человек.

Адвокат обратил внимание, что нет никаких препятствий со стороны закона для применения смертной казни в России. «В Конституции и в Уголовном кодексе смертная казнь есть. На мой взгляд, некоторые неправильно трактуют решение Конституционного суда: постановление от февраля 1999 года и потом уже определение от 29 ноября 2009 года. Там говорилось, что в сложившейся обстановке, исходя из международно-правовых тенденций, с учетом взятых на себя Россией обязательств, в этой системе места смертной казни не находится. Но сейчас уже все понимают, что международно-правовые тенденции совершенно другие, прямо противоположные. Обязательства, которые мы выполняли, наши западные партнеры или, как говорил президент РФ Владимир Путин, наши бывшие дружки наплевали на них с высокой колокольни и вытерли об них ноги. Поэтому если обратиться сейчас в Конституционный суд, предполагаю, что он вынесет совершенно другое решение, адекватное нынешнему времени. Надеюсь, что он будет исходить из сложившихся реалий, и не только политических, а жизненных, нравственных, объективных, военных реалий», – отметил он.

«Я убежденный сторонник сметной казни всегда был, и всегда говорил, что большая ошибка от нее отказываться. Другое дело, да, возможны судебные ошибки… Но разве кто-то предлагает ее применять налево и направо? Конечно же нет. Она должна применяться именно в исключительных случаях. И вообще, когда ссылаются на какие-то нормативные акты, даже не на законы, а на толкования 2009 года – во-первых, после 24 февраля 2022 года мы начали жить по-другому, но после 22 марта 2024 года мы живем вообще в другой реальности. И нам сейчас надо принимать срочные меры, потому что есть все основания полагать, что вот это всё будет повторяться. Военной силой нас победить не удается. Это невозможно. Поэтому, конечно, необходимо вот такое средство устрашения, профилактики преступлений и восстановления социальной справедливости. Если кто-то готов с точки зрения социальной справедливости предложить что-то другое, пожалуйста, предлагайте», – обратился адвокат к критикам, которые выступают против возвращения смертной казни.

«Смертная казнь – одно из старейших наказаний вообще. Она существует практически столько, сколько существует право. К сожалению, вот эта мера наказания выдержала проверку временем. Именно поэтому она сейчас применяется в большинстве стран», – подчеркнул Аграновский.

В то же время юрист обратил внимание на подоплеку навязывания Западом отказа от смертной казни на примере террориста Андреса Брейвика, который в 2011 году расстрелял в Норвегии 77 человек и получил за это 21 год заключения. «Не укладывается в голове, как можно было к Брейвику ее (смертную казнь) не применить. Это не гуманизм, это просто расчеловечивание. Это делали жестокие люди, которым обязательно надо было поглумиться над чувствами потерпевших. Они ставят некие эксперименты над обществом. Вот у вас убили родственников, а вместо того, чтобы государство восстановило социальную справедливость, оно поселит этого человека в хорошие условия, и вы будете молчать, будете соглашаться, вы будете вынуждены переступить через себя. Ничего здесь гуманного, совсем наоборот. Когда (Западу) нужно кого-то уничтожить или ликвидировать, когда церемонились? Смотрите как они оружие поставляют на ту же Украину, и они фактически разожгли этот конфликт», – констатировал он.

Вместе с тем Аграновский отметил результаты социологических опросов, которые «совершенно четко» показывают желание российского общества вернуть смертную казнь. «Если этих людей (террористов) сейчас выпустить на улицу, даже не знаю, что с ними сделает население. Государство обладает монополией на насилие, но запрос в обществе совершенно однозначный. Закон служит обществу, а не общество закону. Закон – это инструмент, который регулирует общественные отношения. У нас было законодательство абсолютно мирного времени. Теперь Запад ведет против нас гибридную войну… Если закон не успевает за общественными отношениями, его изменяют», – отметил он.

«Вспоминаю Короля Лира: «Из жалости я должен быть жесток». А еще моего любимого капитана Немо: «Везде, где я мог, я делал добро, иногда приходилось делать и зло»… а дальше совершенно замечательная фраза, моя любимая: «Не всегда всепрощение есть акт справедливости…» – заключил Аграновский.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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