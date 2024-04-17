Патрушев поручил главам регионов разобраться с этническими анклавами нелегалов в крупных городах

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил о необходимости усиления мер по противодействию нелегальной миграции после теракта в «Крокус Сити Холле», к которому причастны таджики с московских рынков «Садовод» и «Фудсити», принадлежащих бизнесмену Году Нисанову. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В ходе совещания по безопасности в Северо-Западном федеральном округе, прошедшем в Архангельске, представитель Совбеза призвал местные органы власти внимательнее отнестись к проблеме приезжих. По его словам, в регионе существует проблема нарушения миграционной политики, что позволяет лицам, причастным к диверсионной и террористической деятельности, проникать в регион под видом так называемых иностранных специалистов.

«Особое внимание хочу обратить на ситуацию в миграционной сфере. Нелегальная миграция по-прежнему остается питательной средой для совершения правонарушений, в том числе террористической и экстремистской направленности», – подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что в крупных городах необходимо усилить меры по пресечению попыток формирования этнических анклавов. Местные органы правопорядка в свою очередь должны выявлять среди приезжих тех, кто может быть причастен к террористическим организациям, и кто склонен к совершению преступлений.

Патрушев не обошел стороной и трагедию в «Крокус Сити Холле», назвав теракт ярким примером «лютой ненависти и бесчеловечности» по отношению к нашей стране. По словам секретаря Совбеза, в ходе расследования нападения на подмосковный концертный зал спецслужбам удалось подтвердить и закрепить связь исполнителей с заказчиками.

К слову об исполнителях. Ранее Следственный комитет РФ провел проверку иностранного персонала самого «Крокуса». В первую очередь следователи опросили выходцев из Республик Таджикистан и Узбекистан. Было установлено, что большая часть работников находится в России нелегально, а попасть в страну они смогли через московские рынки «Садовод» и «Фудсити» олигарха Года Нисанова.

Более того, в ходе первого допроса выяснилось, что почти все они ранее также трудились на крупнейших торговых площадках столицы. Скандально известные рынки уже неоднократно попадали под внимание журналистов. В российских СМИ широко освещались серые схемы легализации в России иностранных граждан, многие из которых придерживаются радикальных взглядов.

Несомненно, действия СК РФ, ФСБ и Совета Безопасности говорят о решительности властей навести наконец порядок в миграционной сфере. Дело осталось за малым – довести расследование до конца, принять все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и покончить с этнической преступностью.

Москва, Екатерина Попова

© 2024, РИА «Новый День»

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