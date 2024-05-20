Налог на бедность: Минфин РФ готовит новую реформу

Предполагаемая налоговая реформа, которую готовит министерство финансов РФ, может привести к росту уровня бедности в России, считает экономист, руководитель Института нового общества Василий Колташов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что нужно будет ожидать сокращения доходов бюджета и расширения теневого сектора экономики.

«Есть опасения, что Силуанов сможет протащить такую налоговую реформу, которая будет болезненна, прежде всего, для основной массы граждан. То есть – повысить фронтально налоги. Такого рода слухи были и циркулируют теперь, что Силуанов готовится сделать гадость, что он, как положено неолибералу, будет заботиться, прежде всего, о богатых за счет бедных. И налоговые решения для улучшения ситуации с бюджетом у него будут в духе неолиберальной идеологии, что бедные должны оставаться бедными, а богатые должны быть более богатыми», – полагает Колташов.

Экономист подчеркнул, что регрессивная шкала налогообложения наверняка продолжит расширение числа «ложных» самозанятых. «Работодатели просто переписывают самозанятых вместо наемных работников. За такие фокусы по-хорошему должны быть уголовные статьи. Самозанятые должны обслуживать только граждан, очень редко малые предприятия и ни в коем случае в крупных и средних предприятиях их не должно быть близко. Ну если только они продали какой-то товар, например, мусорные корзины собственного плетения для уникального центрального офиса какого-то банка, к примеру. Этого быть не должно, а это распространяется и распространяется», – подчеркнул он.

«Скоро самозанятых будет очень много, потому что для работодателей это удобно – можно не платить налоги и социальные отчисления. А не сделать отчисления, которые падают в Пенсионный фонд, – это значит дополнительная нагрузка на бюджет, нужно больше дать субсидий Пенсионному фонду. Вот то, как был у нас переделан рынок труда с самозанятыми, что позволено было делать работодателям с самозанятыми. Это наносит ущерб бюджетным поступлениям», – подчеркнул экономист.

В этой связи Колташов высказал опасение, что «неолибералы могут ещё больше повысить налог на зарплату, и в итоге, работодатель будет дальше уменьшать количество легально устроенных людей». «Предполагаю, что Силуанов таким образом примерно и мыслит. Не знаю, на какой стадии находится проект, но на это указывает вся практика последних десятилетий. Они именно так делали», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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