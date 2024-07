В столице США прошел антивоенный протест против НАТО в юбилей образования альянса

В начале июля руководство НАТО приехало в Вашингтон (округ Колумбия) для проведения встречи на высшем уровне и празднования 75-летия создания этого военного альянса. Американское антивоенное движение встретило это событие «контрсаммитом» – митингами и протестами.

Как пояснил РИА «Новый День» руководитель антивоенного движения ЮНАК (UNAC – The United National AntiWar Coalition) Джо Ламбардо, в этом году протест против Североатлантического альянса приобретает дополнительную важность из-за геноцида, который НАТО поддерживает в Палестине. Поддержка израильского колониально-поселенческого государства и его политики геноцида не нова – в заявлении на веб-сайте НАТО под названием «НАТО и Израиль подтверждают прочное партнерство» альянс высоко оценил их «взаимовыгодное партнерство».

«В конце концов, именно европейские и североамериканские колониальные державы создали образование под названием «Израиль» и с тех пор поддерживают его военной, финансовой и политической помощью», – констатировал он.

«Сегодня мы видим, как это помогает Израилю в его геноциде палестинского народа. Именно оружие и деньги США и НАТО используются Израилем для убийства палестинского народа. Именно сторонники превосходства белой расы, колониальные державы, составляющие НАТО, колонизировали мир и убили миллионы коренных жителей от Северной и Южной Америки до Африки, Ближнего Востока и Азии. Сегодня те же самые державы, входящие в состав НАТО, не дают развиваться Глобальному Югу, истощая его ресурсы и высасывая богатства за счет использования ростовщических кредитов, подкрепленных вооруженными силами и агрессивной политикой США и НАТО», – подчеркнул Ламбардо.

По его мнению, несмотря на эти события, НАТО уже показывает свою слабость – люди во всем мире видят, чем они на самом деле занимаются, наблюдая за разворачивающимися военными преступлениями и геноцидом, которые они поддерживают в секторе Газа и в Палестине. «В отличие от прошлых империалистических войн и геноцидов, сегодня люди во всем мире смотрят эту войну в режиме реального времени на экранах, которые они носят в карманах. Это привело к росту числа протестов, поскольку миллионы людей вышли на улицы по всему миру. Здесь, в Соединенных Штатах, студенты оккупировали свои кампусы, требуя, чтобы Штаты прекратили поддерживать сионизм», – отметил руководитель ЮНАК.

Судя по развитию событий, эти протесты произвели сильное впечатление на людей по всему миру и привели к тому, что студенты в других странах начали захватывать и свои кампусы.

Вместе с тем Ламбардо обратил внимание, что ещё один важный регион мира, где НАТО демонстрирует своё «звериное обличье» – это Украина. «США и их союзники думали, что смогут уничтожить Россию с помощью санкций и военного давления. Таким образом они надеялись захватить её огромные ресурсы, и ещё больше окружить и изолировать Китай, поскольку китайская экономика растёт и бросает вызов экономике США. Политика США/НАТО по нанесению вреда России не сработала, и сегодня именно западные империалистические страны больше всего страдают от санкций и проигрывают войну на Украине, обнажая слабости США и НАТО. Это привело к тому, что страны, особенно страны Глобального Юга, которые на протяжении веков подвергались угнетению со стороны западного империализма, воспрянули духом, присоединились к новым альянсам и выступили против НАТО и западных империалистических стран», – пояснил он.

Руководитель антивоенного движения также уточнил, что для обсуждения способов противодействия этой «людоедской политике» неравнодушные американцы собрали 6-7 июля в Вашингтоне конференцию ЮНАК (UNAC – The United National AntiWar Coalition) – саммит анти-НАТО, который сопровождался массовыми митингами и шествиями с антивоенными лозунгами. Акция с требованием прекратить поддержку Израиля и Украины прошла также и у Белого Дома, резиденции американского президента.

По просьбе Джо Ламбардо РИА «Новый День» приводит также заявление антивоенного движения UNAC на английском языке:

Вашингтон, Ольга Ветрова

