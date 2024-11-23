Украине разрешили бить ATACMS, Россия запустила «Орешник», Байдену пригрозили импичментом – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя началась с разрешения США для киевского режима бить западными дальнобойными ракетами по российской территории. Недовольство этим решением высказали союзники не только Москвы, но и Вашингтона. Еще одну волну беспокойства в западном лагере вызвало утверждение обновленной ядерной доктрины России. А завершилась рабочая часть недели предупреждением Москвы об ударах новой баллистической ракетой «Орешник» по военным объектам стран, чье оружие будет применено по регионам РФ.

Заявление недели – Путин пригрозил Западу новой ракетой

Россия успешно испытала новейшую ракету средней дальности «Орешник», ударив ею по одному из крупнейших военных промышленных комплексов Украины в Днепропетровске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире не существует систем ПВО и ПРО, способных противодействовать новому оружию. В этот раз ракета использовалась в «безъядерном гиперзвуковом оснащении». Путин предупредил, что целью для «Орешника» могут стать военные объекты не только Украины, но и других стран, чьим оружием будут нанесены удары по российским территориям.

Владимир Путин подтвердил, что цели СВО будут достигнуты. При использовании новых ракет Москва будет заранее предупреждать мирных граждан, чтобы покинули зону удара. «Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника. Мы готовы к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – сказал президент.

ЧП недели – В Горловке случился коммунальный коллапс из-за обстрелов

ВСУ нанесли серию ударов по объектам энергоснабжения Горловки в ДНР. В результате город остался практически без света, воды и тепла. Каждый день несколько районов остаются без электричества, пока идут ремонтные работы.

Отключение электроснабжения привело к перебоям в других службах: встали котельные и насосная станция. Власти составили график подвоза воды в пострадавшие районы и пообещали максимально быстро запустить хотя бы часть котельных.

Решение недели – Запад разрешил Киеву бить вглубь России

США сняли запрет на удары своими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Позже Вашингтон дал добро и на применение всего потенциала ракет Storm Shadow. Западные СМИ подсчитали, что у Киева осталось около 50 тактических ракет ATACMS на момент разрешения бить по российским территориям. Также у Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать дальнобойные ракеты.

Документ недели – Россия обновила ядерную доктрину

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания, содержащие обновленную ядерную доктрину. Ядерное оружие названо крайней мерой для защиты суверенитета страны. Расширен перечень стран и военных союзов, которые могут стать целью для применения этого оружия. Расширен список оснований для ядерного ответа России, в него включен массированный пуск обычных ракет по российской или белорусской территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает ядерное оружие как инструмент для недопущения войны. По его словам, российская доктрина теперь мало отличается от аналогичного документа США. В Кремле также призвали «другие страны» ответственно отнестись к вопросу нарастания рисков ядерного конфликта и прекратить «провокационные действия».

Прорыв недели – ВС РФ взяли под контроль семь поселений в зоне СВО

В течение недели российские войска активно продвигались в глубину обороны противника в зоне СВО. С 16 по 22 ноября под контроль взяты семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике: Дальнее, Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Новодмитровка и Макаровка. Основное движение вперед шло в зоне ответственности группировок ВС РФ «Южной», «Центр» и «Восток».

Возмущение недели – Байдену пригрозили импичментом, а его режим назвали фашистским

Общественность и политическая элита плохо восприняли решение Белого дома разрешить Киеву использовать западное дальнобойное вооружение для ударов по территории РФ. В американском Конгрессе республиканец Томас Месси потребовал объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Парламентарий заявил, что Джо Байден совершил «антиконституционный акт войны», который поставил под угрозу жизни всех граждан США.

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал фашистским американское правительство и сравнил его с наивысшим злом. Карлсон заявил, что Байдена намеренно оставляет избранному президенту США Дональду Трампу мировой конфликт с угрозой ядерной войны.

Вероятность недели – ЦБ РФ допустил снижение ключевой ставки

Прогнозами повышения ключевой ставки уже никого не удивишь. Но глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году регулятор может изменить политику и снизить ключевую ставку.

«Наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году и стабилизировать на уровне 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать снижение ключевой ставки», – сказала чиновница. По ее словам, ЦБ РФ и правительство решают одни задачи, хотя и кажется, что они «на разных полюсах».

Рекорд недели – рост цен на продукты в мире ускорился до рекорда

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) подсчитала, что по итогам октября индекс продовольственных цен достиг рекордных 127,4 пункта. Более высоким показатель был лишь в апреле 2023 года – 128,4 пункта.

Индекс цен на растительные масла вырос на 7,3%, до 152,7 пункта, на сахар – на 2,6%, до 129,6 пункта, на зерновые – на 0,8%, до 114,4 пункта, на молочную продукцию – на 1,9%, до 139,1 пункта. Индекс цен на мясо стал единственным, который снизился – до 120,4 пункта.

© 2024, РИА «Новый День»

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