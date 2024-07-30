«Уступаем самим себе из 1990-х…» В Госдуме назвали главные проблемы высшего образования в России

Сфера высшего образования в России по-прежнему сталкивается с системными проблемами, в числе которых хроническое недофинансирование, низкая оплата труда преподавателей, сокращение стипендий и нарастающая бюрократизация. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Олег Смолин по итогам «правительственного часа» с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. По оценке парламентария, в настоящее время Россия уступает самой себе образца 1990-х годов.

«Во всем мире доступность высшего образования оценивается количеством студентов на 10 тысяч населения. В этом смысле мы уступаем самим себе даже по сравнению с началом 90-х годов. Причины – сокращение доли молодежи и сокращение сроков обучения в связи с принудительным использованием так называемой Болонской системы… Если в предыдущие четыре года количество вузов не сокращалось, а за предыдущие восемь лет сократилось почти на четверть», – отметил Смолин.

При этом парламентарий обратил внимание на хроническое недофинансирование системы образования. «Хроническое недофинансирование образования вообще и высшего образования в особенности. Согласно данным ЮНЕСКО и Всемирного банка, по доле финансирования образования из всех источников от ВВП наша страна в 2012 году занимала 98 место, в 18-м – 120, в 22-м – 84 место. Отдельных данных по высшему образованию не видел, но вряд ли они сильно отличаются. Так, за 4 последних года рост расходов на высшее образование составил 38%, официальная инфляция – более 39%. Но в официальную инфляцию верят только официальные лица. Реальные расходы на высшее образование, как минимум, не растут… Весь федеральный бюджет высшего образования, пересчитанный в доллары, сравним с бюджетом крупного американского университета», – констатировал он.

Среди системных проблем Смолин также назвал «фактическое неисполнение указа президента РФ №597 от 2012 года в части оплаты труда преподавателей вузов во многих регионах». «Согласно докладу, в 23-м году указ не был исполнен лишь в 15 субъектах РФ, причем, отклонение составило не более 5%. Однако это чудеса статистики. По данным ВШЭ, в 2022 году средняя зарплата преподавателей вузов составила 83,5 тысяч рублей, то есть 128% от зарплаты в экономике, а не 200% как положено по указу президента РФ», – подчеркнул Смолин.

«Третье – снижение реального уровня стипендий. По отношению к прожиточному минимуму расчетная стипендия студента вуза по сравнению с советскими временами снизилась примерно в 7 раз... При этом стипендиальный фонд в 2024 году увеличивается с 1 сентября на 5,5%, то есть в пересчете на год лишь на 1,8% при официальной инфляции в прошлом году в 7,5%, то есть в 4 раза ниже инфляции. Ещё большему числу студентов придется работать и подучиваться. Средняя стипендия в 3,6 тысяч рублей, которую получает большинство студентов почти вдвое выше расчетной в 1967 рублей. Но и она составляет от прожиточного минимума лишь 21,5%», – уточнил депутат.

По его словам, проблемой стала и «нарастающая бюрократизация управления» в сфере высшего образования. «По остроте она уже сравнима с недофинансированием и недозарплатой. По данным ВШЭ, ежедневно в вузы приходит от 5 до 8 запросов, то есть в год от 1800 до 2800 отчетов. Ни один интеллект, кроме искусственного, этого не прочтет. Кроме того, в прошлом году Минобрнауки провел более 120 мониторингов. Но проблема бюрократизации имеет межведомственный характер. По данным комитета Госдумы 6-го созыва по образованию, примерно 80% всех контрольных процедур не связаны с деятельностью органов управления образованием», – пояснил Смолин, в заключении предложив восстановить «межкомитетскую рабочую группу Госдумы по дебюрократизации образования».

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube