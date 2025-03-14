Более 70 жителей Подмосковья признаны потерпевшими после массированной атаки украинских беспилотников

В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 жителей, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате террористической атаки украинских дронов 11 марта. Об этом сообщила официальной представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, следователями проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов.

«В рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз, среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры», – уточнила Петренко.

Напомним, 11 марта московский регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силами ПВО сбиты более 90 аппаратов. В результате атаки погибли трое местных жителей. Всего при ударе дронов в Подмосковье пострадали 18 человек, из них трое – дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Москва, Анастасия Смирнова

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