«Репутация была под угрозой»: участник конкурса «Лидеры России. Политика» рассказал о своей победе

Конкурс «Лидеры России. Политика», который завершился накануне, оказался очень сложным и угрожал потерей репутации для его участников. Об этом заявил в интервью РИА «Новый День» известный политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев. Как признался эксперт, ставший в итоге победителем конкурса, начались испытания для него «не очень хорошо» – пришлось несколько раз пожалеть, что «в это ввязался».

«Новый День»: Олег Анатольевич, поздравляем Вас с победой в конкурсе «Лидеры России. Политика»! Расскажите, как проходил конкурс, трудно ли было?

Олег Матвейчев: Победить было невероятно трудно. Судите сами, на конкурс подали заявки 33 986 участников, а победителей на всю страну было 50 человек. Получается, что конкурс – 680 человек на место. Уже после первого этапа, еще до очного соревнования, осталось 9 тысяч 193 человек – это 184 претендента на место. В полуфинале участвовало 500 конкурсантов, а выйти в финал должно было 100. Я в подобных конкурсах не участвовал 30 лет – последний раз это было, когда поступал в университет. Но даже там конкурс был 5 человек на место. А тогда мне было 18 лет, сейчас – 50 лет. Такие стрессы очень серьезные для организма. Даже пожалел несколько раз, что в это ввязался, что «бес меня попутал.

«Новый День»: Пожалели? Почему?

Олег Матвейчев: Началось для меня все не очень хорошо. Когда прошло машинное тестирование, мои показатели оказались не такими хорошими, как я рассчитывал. Я думал, что уж тесты я пройду легко, а оказалось, что чуть ли не 30% участников конкурса выступили лучше меня. И тут я понял, что я могу проиграть – впереди еще много этапов, а я уже хуже, чем 30%... И если я сначала с энтузиазмом воспринимал происходящее: мне было интересно, как все работает изнутри, как все устроено, попробовать свои силы – тут я обнаружил, что могу проиграть, и это серьезно скажется на моей репутации. Представьте, человек, который дает комментарии федеральным СМИ, профессор, который преподает политологию, который является политтехнологом и дает советы губернаторам, депутатам Госдумы и политикам, не смог пройти конкурс. Чему он может научить? Это будет позор. Мне пришлось взять себя в руки и в полуфинале работать на полную катушку, чтобы этого позора не случилось.

Победа очень важна для меня лично, она стала внутренним доказательством, что я занимаю свое место по праву. Хоть я и считаюсь гуру в сфере политологии, теперь я доказал самому себе и окружающим, что это действительно так. Теперь спокойно могу выходить к любому политику и говорить, что я в «Единой России» конкурс прошел и действительно знаю, о чем говорю – сам, являясь лидером, могу и тебя сделать лидером.

«Новый День»: Кто был Вашими соперниками? Не получилось ли так, что у Вас с Вашим опытом и знаниями была фора перед другими участниками?

Олег Матвейчев: Соперники были очень сильные. В конкурс «Лидеры России» идут люди, которые уже имеют амбиции и серьезные достижения. У кого-то уже сделан бизнес, как у сыровара Олега Сироты, у кого-то – опыт руководства. Например, было много людей, которые уже являются главами районов. У нас среди конкурсантов были депутаты Госдумы, несколько десятков людей, которые имеют степень кандидатов и докторов наук. Иногда в одной команде было 10 человек, и пять из них – кандидаты наук. Это серьезная история. Соревноваться пришлось не с мальчиками и девочками с улицы – средний возраст участников конкурса – 40 лет. Это серьезные состоявшиеся люди из всех регионов России – из Курса, Татарстана, Дальнего Востока.

РИА «Новый День»: Какие задания были на очном этапе конкурса? Чтобы наши читатели понимали, о чем идет речь…

Олег Матвейчев: Были сложные задания, которые приходится решать политикам. Например, вам дают ситуацию, которая возникла в регионе, и предлагают команде ее решить – сделать так, чтобы все стороны оказались удовлетворены. А времени на все про все – 15 -20 минут. Стрессовая ситуация. А в стрессовой ситуации каждый человек проявляет свои лучшие и худшие качества.

При этом за всем процессом наблюдают оценщики – профессиональные психологи, которые смотрят, какие качества проявляет тот или иной человек, умеет ли он работать в команде, стремится ли он к результату любой ценой, умеет ли он обосновать свою точку зрения, проявляет ли он аналитические способности, думает ли он о людях и так далее. Сами участники конкурса тоже постоянно друг друга оценивают. Это, с одной стороны, дает возможность «топить» конкурентов, но с другой – тоже является параметром для оценки судей. Если человек дает высокие оценки слабым кандидатам, это означает, что он плохой политик, что он и в жизни будет топить сильных и набирать в свою команду слабых. Такие «лидеры», конечно, России не нужны. Поэтому те, кто «топил» конкурентов и необъективно выставлял оценки, утопили и сами себя.

Конечно, были и индивидуальные конкурсы. Нужно было подготовить программу на выборы и защитить ее перед 20 людьми, которые задавали острые вопросы. Были и провокационные проверки. Однажды нас везли в автобусе – туда заскочил человек, который сказал, что нужно срочно отвезти гуманитарную помощь в хоспис. Нужно было решить, как помочь… Такие экстремальные условия создавались.

РИА «Новый День»: Многие СМИ писали, что конкурс нечестный, что его результаты можно подтасовывать. Это действительно так?

Олег Матвейчев: Это абсолютная ерунда, такое просто невозможно. Во-первых, на первом этапе конкурса, при таком количестве участников никакие подтасовщики ничего сделать не смогут: результаты тестирования выдаются в течение нескольких часов – организаторы даже не принимают в этом участие – все делают роботы, машины. Ты заполняешь тест – если ты заполнил его правильно, получаешь баллы и проходишь дальше, если нет – машина тебя отсекает. На следующих этапах, очных, идет двойная система мониторинга. С одной стороны, сами люди оценивают друг друга. Яркие участники видны сразу. В полуфинале уже было видно, кто кандидат на победу. Те, кто лучше справлялись с заданиями, собственно, и стали победителями.

К тому же, на конкурсе работала команда психологов, человек 70. Очевидно, что дать им сверху задание «ставьте оценки Иванову побольше, а Петрову – поменьше, невозможно. Сразу была бы утечка.

Кроме этого, участников конкурса постоянно меняли местами, они работали в разных командах. Точно так же меняли местами оценщиков. За счет этого и получался объективный результат.

Очень многие участники с довольно высокими положением и должностью не смогли стать победителями, хотя вполне можно было бы рассчитывать, их статус помог бы им оказаться в числе лидеров. Ни одного из участников финала не возникло претензий, что конкурс проведен необъективно. Когда победителей вызывали на сцену, даже проигравшие аплодировали – согласились, что победили самые достойные.

Москва, Мария Вяткина

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