Главные «герои» России 2016 года (СПИСОК) / Голосование на сайте РИА «Новый День»

Публикации за 16.01.17

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России. По итогам 2016 года в их число попали не только прославившиеся со знаком минус представители отечественной элиты и «деятели» спорта, но и видные иностранные политики, к которым наблюдалось повышенное внимание в российском медиапространстве.

Премьерный мем: #денег нет, но вы держитесь

Дмитрий Медведев. Если в 2015-м глава российского правительства запомнился заявлениями с оправданием «оптимизации» социальных пособий и «обрезания» пенсий, а также введения новых поборов, нынче он вошел в историю крылатой фразой про «денег нет».

В мае прошлого года во время визита премьера в Крым местные жители пожаловались ему на низкие пенсии, несопоставимые с ценами, на что Медведев ответил: «Денег нет сейчас, найдем деньги – сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q8v2WIvEJ3c&rel=0">Video</a> Денег нет

Фраза Медведева «Денег нет, но вы держитесь!» превратилась в широко цитируемый Интернет-мем. Более того его высказывание стало основой для плакатов пикетчиков в регионах России, куда после визита в Крым отправлялся премьер. Наиболее креативно его встречали в Бурятии: «Денег нет, держимся, настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо». Тогда же в БГУ Медведев выдал фразу, которая, несомненно, тоже претендует на сакральность: «Извините, тороплюсь в Лаос» (там должен был пройти на Восточноазиатский саммит).

Шувалов #кажется «смешным»

Игорь Шувалов. Первый вице-премьер правительства Медведева запомнится издевательским высказываем на острую для населения тему недвижимости. Летом прошлого года во время визита в Казань Шувалову показали дом, который возводится в рамках программы переселения из ветхого жилья. Чиновника удивила маленькая площадь квартир, и он попытался объяснить окружающим и, видимо, себе, – почему российские семьи соглашаются жить в таких стеснённых условиях.

«Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье и оно очень популярно и на рынке есть ниша такого жилья», – прокомментировал увиденное первый вице-премьер.

Фраза Шувалова мгновенно «разлетелась» по соцсетям с многочисленными остроумными интерпретациями. «Показали сегодня зарплаты в замкадье. 20 тысяч рублей, кажется смешным, но люди работают на таких работах и вакансии очень популярны», – продолжил развивать мысль Шувалова блогер @Mark__Shein.

«Нам показали сегодня Ладу-Гранту, кажется смешным, но люди приобретают такие машины и они очень популярны», – шутит @LyapunovS.

При этом блогеры отмечали, что сам Шувалов арендует дом на полторы тысячи квадратных метров в Австрии и квартиру в Великобритании. Он неоднократно попадал в рейтинг богатейших чиновников Кремля и Белого дома, но при этом высказывал недовольство низкой зарплатой в правительстве. В 2013 году после анонсирования очередного повышения окладов, которое позволяло потом получать гражданским министрам по 420 тысяч рублей в месяц, а силовым – более 700 тысяч, он так и сказал: «Та заработная плата, которая сейчас объявлена, это смешные деньги».

Министр «экономического дна»

Алексей Улюкаев. Бывший министр экономического развития РФ мог остаться еще одним «героем»-автором многочисленных не сбывающихся экономических прогнозов и крылатого выражения про «дно кризиса», но его подвело под монастырь другое обстоятельство. В ночь на 15 ноября случилось историческое событие – он был задержан по подозрению в получении «смешной» по рыночным меркам взятки в $2 млн за «помощь» «Роснефти» в покупке госпакета акций «Башнефти».

Судя по данным соцопросов, более половины граждан воспринимают это событие не как проявление борьбы с коррупцией. Согласно результатам ноябрьского исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 54% респондентов уверены, что арест экс-главы МЭРа – показательная акция или результат сговора элит – сведение счетов или конфликт конкурирующих кланов. Только 30% считают, что власть действительно борется с коррупцией.

Итоги опроса «Левада-центра» показывали примерно такую же картину. 21% респондентов полагает, что арест Улюкаева – начало наступления силовиков на экономический блок правительства РФ, 30% считают, что это стало отголоском борьбы за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками. В то, что это начало серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате, поверили 36% граждан.

По оценке 64% участников опроса «Левады-центра», громкий коррупционный скандал является проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти.

Так или иначе, всё прояснится после завершения расследования и судебного приговора, если до него дойдет. Есть мнение, что Улюкаев продолжит знаменитую сердюковско-васильевскую традицию.

Главный «борец» с допингом

Григорий Родченков. Сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории прославился на весь мир «разоблачением» о том, что в России якобы существует «государственная допинговая программа». Родченков утверждал, что в подмене допинг-проб российских спортсменов участвовали «переодетые водопроводчиками» агенты ФСБ, а также говорил, что «лично смешивал» некие «допинг-коктейли» для спортсменов.

Никаких внятных доказательств своих высказываний Родченков не предоставил, но его «признание» легло в основу «расследования» независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA во главе с Ричардом Маклареном. В итоге результаты многих российских спортсменов были аннулированы, а значительная часть национальной сборной, в том числе параолимпийцы, была отстранена от участия в Олимпиаде.

Самое смешное в том, что в 2011 году против самого Родченкова было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ. По версии следствия, в Москве под его руководством действовала организованная группа по торговле допингом. Но позже он был признан невменяемым: после попытки суицида Родченков оказался на стационарном лечении в психиатрической больнице, а затем прошёл несколько судебно-медицинских экспертиз, результатом которых стал диагноз «шизотипическое расстройство личности, обострившееся из-за стресса». В итоге он из обвиняемого превратился в свидетеля.

После своей скандальной отставки Родченков уехал в США, где внезапно стал «пламенным борцом» с допингом в российском спорте. С его «подачи» «допинговые» скандалы продолжают преследовать отечественных спортсменов до настоящего времени…

Метаморфоза года

Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции в этом году стал одним из главных «героев» России, очень быстро превратившись из «пособника террориста» в «друга» Москвы. Для этого оказалось достаточно принести Эрдогану извинения за сбитый в 2015 году российский бомбардировщик, крушение которого привело первоначально к введению антитурецких санкций и запрету на чартерные авиаполеты из России в эту страну.

Как говорилось в сообщении Кремля в конце июня, в послании Эрдогана, в частности, отмечалось, что Россия является для Турции другом и стратегическим партнёром, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения. Это событие кардинальным образом развернуло российско-турецкие отношения в «дружеское русло». Российским туристам из числа любителей Турции вернули чартеры, турецкие курорты вновь начали принимать отпускников из РФ.

Удивительно в этой «дружбе» и то, что, несмотря на многочисленные теракты, Турция остается открыта для российских граждан. Впрочем, пока это не помогло новому-старому «другу» России восстановить потери своей туристической отрасли.

«Наше всё»

Дональд Трамп. Избранный президент США стал одним из ярких «героев» российского медиа-пространства. Освещение отечественной прессой американской избирательной кампании можно даже признать более насыщенным и активным, чем выборы в нижнюю палату российского парламента. В ноябре выборы президента США привлекли внимание 69% россиян. При этом, согласно данным ВЦИОМ, почти половина (46%) жителей РФ после победы Трампа, благодаря насыщенной отечественной пропагандистской машине, поверили в восстановление и укрепление российско-американских отношений.

В общем воодушевлении победой Трампа затерялся совсем уж безрадостный, но явно более реалистичный прогноз: новый президент США вряд ли будет лучше его оппонента Хиллари Клинтон, а потому рискует стать главным политическим разочарованием для России в 2017 году.

Сам Трамп на днях сказал, что не уверен, удастся ли ему наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, а в случае провала попытки нормализации отношений между США и РФ будет вести себя с российским лидером жестче, чем могла бы его конкурент по выборам. Он также отметил, что если Путину нравится Трамп, то это ни к чему его (Трампа) не обязывает.

Главная «партия слова»

КПРФ. Завершившиеся триумфом «Единой России» прошлогодние выборы в Госдуму стали провалом для многих других партий. В этом списке «Яблоко», получившее едва ли не рекордно низкое число голосов избирателей и потерявшее госфинансирование, «Партия Роста», не оправдавшая статус потенциально самого выигрышного либерального проекта из-за непрофессиональной кампании, и многие другие. Но главным неудачником в большей степени является КПРФ. Партия Геннадия Зюганова заметно сократила свое присутствие в нижней палате российского парламента и чуть не уступила звание «главной оппозиционной» силы в пользу ЛДПР.

Лидер КПРФ, как и представили многих других партий, заявил о массовых фальсификациях на выборах, но при этом первоначально был наиболее категоричен. Он говорил, что кампания была самой грязной в истории, и Россия обязательно рухнет в «лихие 1990-е». «Был массовый, миллионный вброс бюллетеней, в которых была отмечена только одна партия», – заявил Зюганов.

Но дальше слов опять дело не пошло, как и в случае с вотумом недоверия правительству РФ, который КПРФ планировала объявить сначала в сентябре 2013 года, а потом неоднократно откладывала… и в итоге ничего не предприняла. В этот раз опротестовать итоги думских выборов коммунисты не решились.

Теперь инициативы парламентской оппозиции практически лишены смысла. Партия власти, имея конституционное большинство в Госдуме, наверняка еще более технично будет продвигать собственные и правительственные проекты, которые, судя по сложившейся практике, направлены на уничтожение социального государства как такового под разными благовидными предлогами – типа «денег нет».

Олигархический «патриотизм»

Алишер Усманов и Ко. Один из богатейших российских олигархов – владелец USM Holding Алишер Усманов, состояние которого оценивается в $12,5 млрд, в прошлом году последовал примеру других отечественных миллиардеров и «патриотично» стал налоговым эмигрантом. Бизнесмен официально признал, что не находился в России больше полугода. Как сообщал журнал Forbes, это позволяет уменьшить сумму налоговых платежей в России, которые в общем-то и так не самые высокие в мире.

Согласно законодательству, российские налоговые резиденты платят налоги со своих доходов, полученных по всему миру, а нерезиденты – только с доходов от источников в России. В связи с этим многие миллиардеры, которые хотели уменьшить налоговые платежи, изменили свою «прописку». В частности, после принятия антиофшорного закона от налогового резидентства в России отказались акционеры «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев.

Представитель холдинга USM пояснял, что Усманов перестал заниматься бизнесом и сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельсности. Он является президентом Международной федерации фехтования и членом комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала.

В итоге в прошлом году Усманов впервые попал в рейтинг 300 богатейших людей Швейцарии по версии журнала Bilan. Его состояние издание оценило в 12-13 млрд швейцарских франков ($11,8-12,8 млрд). В рейтинг также традиционно был включен председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, состояние которого, по оценке журнала, за год выросло на 4 млрд до 12 млрд швейцарских франков ($11,8 млрд).

Офшорная музыка

Сергей Ролдугин. Информационная атака на ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина раскрыла некоторые финансовые особенности культурной жизни страны. Как выяснилось после публикации так называемого «панамского досье», друг российского лидера – виолончелист Сергей Ролдугин может быть владельцем оффшорных компаний, в том числе Sandalwood, через которые якобы проводились сотни миллионов долларов. Общую сумму этих транзакций авторы «расследования» оценили в $2 млрд, часть из них, как утверждалось, выглядела необычно – это продажа банковских кредитов на миллионы долларов за $1.

Эти новости высмеяли даже сильно не любящие президента России оппозиционеры. Некоторые комментаторы по аналогии вспомнили о советском мультфильме «Приключения капитана Врунгеля», где украденную из музея бесценную статую возили в футляре от виолончели.

Самое примечательное в этой истории, что позже последовало косвенное признание наличия миллионов у Ролдугина. Как заявлял Путин, авторы Panama Papers «попали пальцем в небо, а может и в какое-то другое неожиданное место». «У нас в России можно представить себе взятку борзыми щенками, но скрипками и виолончелями – такого я не помню», – сказал Путин и добавил: «Кто-то там получает деньги из моих друзей и не получает ли президент эти деньги. Им в голову не могло прийти, что Сергей Павлович Ролдугин, о котором идет речь, мог додуматься до того, чтобы все деньги направить на покупку инструментов. То, что Ролдугин купил, – это уникальные вещи, около $12 млн последняя скрипка стоит».

Позже Ролдугин был удостоен высокой государственной награды – ордена Александра Невского после концерта в сирийской Пальмире, которая на тот момент была освобождена от боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства».

«Реконструктор» года

Сергей Собянин. Мэр Москвы в ушедшем году запомнился, как минимум, двумя весьма спорными мегапроектами, получившими широкий общественный резонанс. В начале февраля Собянин открыл для всей страны новый способ изъятия и уничтожения чужой собственности, которую, как оказалось, достаточно без суда признать «самостроем». Ночной снос сотен объектов недвижимости, который получил название «ночь длинных ковшей», столичный градоначальник под шквалом критики объяснил заботой о безопасности москвичей. Последующие подобные акции и вовсе стали проводиться «по просьбам горожан».

Однако спорность этих действий, как минимум, подтверждает то обстоятельство, что власти фактически выкупают дорогостоящие участки столичной земли по заниженной стоимости, выплачивая компенсации предпринимателям, которые сдались на милость столичного правительства. Несогласным с таким шантажом фактически ничего не светит: правду в суде найти практически невозможно – формально всё по закону. Такой опыт теперь перетекает в другие регионы.

Надолго останется в памяти и летняя масштабная реконструкция российской столицы, когда центр Москвы превратился в большую стройку, где без мата невозможно было передвигаться, особенно после проливных дождей, приводивших к настоящему потопу из-за засоров в ливневках после реконструкции.

В этом году нужно ждать продолжения «банкета»: московские власти намерены в следующем году заменить на ряде центральных улиц асфальт на гранитную плитку. Для этого планируется закупить только камень почти на 7 млрд (!) рублей.

Торжество футбольного провала

Александр Кокорин&Павел Мамаев. В последние годы стало традиционным, что провал национальной футбольной команды на крупных международных турнирах обрастает громкими околоспортивными скандалами. В 2016 году после разгрома на европейском первенстве в центре повышенного внимание оказалась шикарная вечеринка в Монте-Карло с участием двух игроков сборной Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым под гимн России подносили элитное шампанское «Арман де Бриньяк» стоимостью около 500 евро за одну бутылку.

На футболистов обрушился шквал критики за такой пир на фоне провального выступления на чемпионате Европы по футболу. После публикации видео Кокорину пришлось ограничить доступ к своей странице в Instagram, а полузащитник «Краснодара» Мамаев вообще удалил аккаунт.

Позже Кокорин извинился перед болельщиками и признал, что было ошибкой его появление на той вечеринке, хотя к шампанскому не имел никакого отношения. Между тем глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, занимавший тогда пост министра спорта, заявил, что таким футболистам не место в сборной и отметил, что будет рекомендовать не брать этих игроков в состав главной команды страны.

Выбрать главного «героя» России 2015 года можно здесь >>>

Формат голосования предполагает возможность выбора нескольких кандидатур

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 16.01.17

«В игру!»: британцы считают Путина причастным к утечке последней серии «Шерлока». / Чилингаров о работе в Госдуме: Не собираюсь уходить. / ФАС хочет до минимума снизить цены на 95 лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»