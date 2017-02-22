Сильный рубль окончательно подкосил экспорт зерновых / Правительство урезает бюджет и провоцирует новый кризис

Публикации за 22.02.17

Представители отечественного сельского хозяйства всерьез обеспокоены действиями правительства РФ. Как сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, отрасль может изрядно пострадать из-за дефицита финансирования, отсутствия приоритетов в господдержке аграрных проектов и укрепления рубля.

«Вывешен новый проект государственной программы, скорректированный Минсельхозом. У нас существенные опасения складываются относительно государственной политики», – сказал Злочевский.

По его словам, согласно принятым поправкам, основная фундаментальная задача для российской экономики – импортозамещение – отходит на второй план. «Идет переориентация на экспорт. В принципе, это правильно. Экспорт – главное мерило нашей конкурентоспособности. Для аграрных держав это всегда было локомотивом внутреннего обеспечения», – пояснил он.

Между тем, Злочевский обратил внимание, что динамика экспорта зерновых в последнее время «не радует».

«На начало сезона стоял план вывести порядка 41 млн тонн зерновых. Из этого количество 30 млн тонн пшеницы. Но уже сейчас понятно, что этот план выполнен не будет. Динамика отстает даже от прошлого года, когда мы за сезон вывезли в целом 34,5 млн тонн», – сообщил президент Российского зернового союза.

«За последнюю неделю мы вывезли порядка 366 тысяч тонн – это очень низкий объем. Мы надеемся, к концу месяца понедельный вывод увеличить до 600-700 тысяч тонн», – продолжил он.

В целом, по словам эксперта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года разница в экспорте составит около 2 млн тонн. «В прошлом году к концу февраля было вывезено 25 млн 875 тысяч тонн. Текущий показатель на конец прошлой недели – 23 млн 767 тысяч тонн. Эта разница подсократится к концу месяца, но догнать прошлогодний экспорт мы вряд ли сумеем», – констатировал Злочевский.

Причиной таких низких показателей во многом стали «неблагоприятные природные условия» в портах. «Очень затруднена была погрузка. Но сейчас погода улучшилась, и погрузки начинают нарастать», – отметил он.

По мнению эксперта, главным негативным фактором уменьшения количества экспорта зерновых из России все же была не погода. «Причины этого отставания несколько неожиданные. Последние пару месяцев главным фундаментом торможения процессов стало укрепление рубля. Оно довольно серьезно ударяет по экспортным операциям. Экономика экспорта сузилась», – констатировал Злочевский.

«Надеемся, что последние действия, предпринятые Центробанком в отношении курсовой динамики, хоть как-то поддержат наш экспорт. Если благодаря валютным интервенциям, которые проводит Центробанк, доллар будет в районе 60 рублей, это может хоть как-то поддержать темпы отгрузок», – продолжил он.

Внутренние цены на зерновые, по оценке Злочевского, остаются достаточно стабильными. «Они снижаются с разной динамикой, но темпы снижения невысоки. За прошлую неделю пшеница в среднем подешевела на 25 рублей – это не много», – заверил эксперт.

При этом президент Российского зернового союза обратил внимание, что из-за низкого объема экспорта концентрация «излишков» на территории страны увеличивается. Однако внутренний рынок и так характеризуется «большой проблемой распределения зерновых ресурсов».

«Качественное зерно расположено за Уралом, в Сибири. В Европейской части и на юге его мало. Это приводит к необходимости завозов», – пояснил он и добавил, что при текущем уровне цен, а также при возможном их падении, транспортировка зерна становятся слишком затратной.

«Мы беседуем с Минсельхозом; он уже ведет переговоры с РЖД об установлении скидок на перевозку. РЖД продекларировало, что готово установить скидки в случае гарантии объемов», – сказал Злочевский.

Эксперт сообщил, что необходимо в ближайшем будущем урегулировать этот вопрос, чтобы это негативно не сказалось на масштабах ярового сева, который зависим от конъюнктурных колебаний, а перспективы следующего урожая зависят, в том числе, от тех экономических параметров, который складываются сейчас.

Злочевский считает, что все вышеперечисленные проблемы в итоге могут привести к увеличению давления на цены. «В результате массового вброса (зерна) цены могут обвалиться», – опасается эксперт.

Он напомнил, что последний обвал цен на зерновые в 2009 году был очень болезненным для рынка и для производителей. «Тогда цены обвалились с 9,5 до 3 тысяч рублей. Это привело к недосеву, недовложению денежных средств, что кончилось неурожаем 2010 года», – сказал Злочевский.

Кроме проблем, связанных с экспортом продукции, Злочевский обратил внимание и на то, что в отрасли возникает дефицит финансирования.

«В нынешней версии государственной программы нас беспокоит то, что количество поддержки сокращается в 1,7 раза. Было заложено около 900 млрд, а сейчас – 580 млрд рублей. Это существенное снижение объемов поддержки. Как оно скажется на показателях, которые заявлены в госпрограмме, насколько хватит денег, чтобы поддержать начавшие проекты, которые уже реализуются – вопрос», – сказал эксперт.

Объединение субсидий, скорректированное правительством, по его мнению, также было проработано не до конца. «Объединение субсидий произошло, но приоритеты так и не определены. Что мы поддерживаем в первую очередь? Необходимо сконцентрировать средства поддержи именно на приоритетах», – уверен Злочевский.

«Право на выбор приоритетов фактически делегировано в регионы. Это означает ряд негативных моментов. Как будет выглядеть развитие федеральной инфраструктуры, если право на выбор у регионов? Ни один регион не возьмет на себя задачу развивать федеральную инфраструктуру»,– продолжил эксперт.

Таким образом ряд вопросов, связанных с федеральными программами просто «выпадает», что может привести к региональным перекосам по размещению производственных сил и реализации продовольствия, отметил Злочевский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.02.17

В России началась Февральская революция: роковые события на страницах газет 100 лет назад. / В Подмосковье сиделка за издевательства над ветераном получила 3 года тюрьмы. / В Подмосковье трое полицейских арестованы за вымогательство. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»