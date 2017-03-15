Упавший лифт в «Алых парусах»: расследование завершено

Публикации за 15.03.17

В Москве завершено расследование уголовного дела по факту падения лифта в жилом комплексе «Алые паруса». Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, перед судом предстанет электромеханик по лифтам ООО «Лифтгарант» Алексей Белоусов, который обвиняется в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в результате оказания Белоусовым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, выраженного в некачественном аварийно-техническом обслуживании лифтов в ЖК «Алые Паруса», 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций лифта. В результате ЧП погибла 36-летняя женщина.

В СКР отметили, что в ходе расследования были назначены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз и судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшей аварией.

Следствием подробно изучена конструкторская документация указанного лифта, инструкции по эксплуатации завода-изготовителя и производственная инструкция электромеханика по лифтам, устанавливающие нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации указанного лифта, которые электромехаником не выполнялись.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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