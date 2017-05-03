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Публикации за 03.05.17

Захватчику заложников в московском банке предъявлено окончательное обвинение

Захватчику заложников в московском банке предъявлено окончательное обвинение

Фигуранту резонансного уголовного дела о захвате заложников в московском отделении «Ситибанка» летом прошлого года – 55-летнему обанкротившемуся предпринимателю из Подмосковья Араму Петросяну предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, он обвиняется в совершении преступления пп. «г,ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия), ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения).

Как сообщал «Новый День», захват заложников произошел 24 августа 2016 года. Вечером Петросян проследовал в отделение банка на Большой Никитской улице, где удерживал четырех человек, при этом угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания.

Позже Петросян признал вину частично и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемых ему преступлений.

В ближайшее время следователями планируется завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ. После этого оно будет направлено для обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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