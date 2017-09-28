Кто следующий? В зоне риска остались ещё 11 губернаторов

Жертвами последних губернаторских отставок оказались руководители, утратившие поддержку групп влияния, входящих неформальную руководящую структуру «Политбюро 2.0» по аналогии с советским периодом. Эта тенденция наверняка получит продолжение, но исключением могут стать «отставки с повышением» – переходом на должности федерального уровня. Об этом говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», который представил новую аналитическую модель оценки устойчивости губернаторов.

«Красная зона» для глав регионов с перспективой отставки

Как следует из итогового рейтинга, который начал составляться накануне нынешней волны официальных отставок, в «красную зону» «на вылет» попали в общей сложности 16 глав регионов (подробнее ниже), пятеро из них уже фактически покинули свои посты.

Как пояснили авторы доклада, рейтинг устойчивости губернаторов («Госсовет 2.0») был создан путем сложения оценок, данных каждому руководителю по девяти критериям, в числе которых – наличие прямого контакта с главой государства, поддержка ближайшего окружения президента, реализация крупного федерального проекта на территории региона и экономическая привлекательность территории. Также учитывались уникальное позиционирование руководителя, срок его нахождения на посту, лидерские качества и ряд других факторов. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

По результатам рейтингования главы региона были распределены по трем группам риска: зеленой (более 13 баллов – отставка маловероятна), желтой (13 и менее баллов – есть риск отставки) и красной (8 и менее баллов – высокая вероятность отставки).

В Центральном федеральном округе в «красной зоне» оказались губернатор Ивановской области Павел Коньков (8 баллов), глава Владимирской области Светлана Орлова (8 баллов) и руководитель Воронежской области Алексей Гордеев (9 баллов). В Приволжском федеральном округе наибольший риск потерять свою должность имели главы Нижегородской области Валерий Шанцев (7 баллов) и Самарской области Николай Меркушин (4 балла), которые на этой неделе действительно были отправлены в отставку. В Южном округе – глава Калмыкии Алексей Орлов (4 балла), в Северо-Кавказском – главы Северной Осетии и Дагестана Вячеслав Битаров (8 баллов) и Рамзан Абдулатипов (4 балла). Примечательно, что последний также заявил о своем уходе с должности.

В Сибирском округе аутсайдеров пятеро: Александр Бердников (республика Алтай) – 8 баллов, Александр Карлин (Алтайский край) – 6 баллов, Виктор Назаров (Омская область) – 6 баллов, Владимир Городецкий (Новосибирская область) – 5 баллов и Виктор Толоконский (Красноярский край), который тоже сообщил о своей отставке, но пока президент не подписал соответствующий указ.

На Дальнем Востоке в зоне повышенного риска – глава Приморского края Владимир Миклушевский (7 баллов), а в Северо-Западном Федеральном округе – губернатор Мурманской области Марина Ковтун (6 баллов) и руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин (6 баллов), отправленный в отставку накануне.

Вполне вероятно, что ожидаемые в ближайшее время отставки глав регионов будут именно из этого списка, как это уже произошло с Меркушиным, Шанцевым, Кошиным, а также заявившими о своей отставке Абдулатиповым и Толоконским.

В «желтую» группу риска увольнения входит почти полсотни губернаторов, среди которых выделяются «партийные» руководители от ЛДПР Александр Островский (Смоленская область), от КПРФ Вадим Потомский (Орловская область) и Сергей Левченко (Иркутская область). В этом же списке «вечный» Аман Тулеев (Кемеровская область), «спорный» Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), «варяг» Дмитрий Овсянников (Севастополь), а также уральцы Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Кто больше всего выиграл от перестановок в губернаторском корпусе

Как считают эксперты «Минченко консалтинг», по итогам волны назначений и переназначений 2016-2017 годов можно сказать, что среди их главных бенефициаров оказались несколько элитных групп. Это коалиция, которая состоит из главы «Ростеха» Сергея Чемезова, руководителя Росгвардии Виктора Золотова, Генпрокурора Юрия Чайки, главы администрации Кремля Антона Вайно его предшественника на этом посту Сергея Иванова, а также группа премьера Дмитрия Медведева и его союзников, группа мэра Москвы Сергея Собянина и группа спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Преимущество этих групп имеет объективные предпосылки. Каждая из них располагает обширными кадровыми полигонами, включающими в себя федеральные государственные и общественные структуры, госкорпорации, региональные администрации. В то же время заметно снижение представительства в регионах выходцев из собственно региональной элиты, не прошедших через этап федеральной карьеры. Исключением являются члены команд губернаторов-тяжеловесов, к каковым можно отнести, помимо вышеупомянутого С.Собянина, А.Артамонова и Е.Савченко, а из молодого поколения – А.Воробьева и Д.Кобылкина», – говорится в докладе.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, определенные бонусы при распределении губернаторских вакансий получили, в том числе, близкие к главе государства бизнесмены Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Кроме того, по мнению авторов доклада, объективно вырос региональный ресурс первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, который курировал процесс отбора и обучения кандидатов в главы регионов. Его ситуативными союзниками выступали группы секретаря Совбеза РФ, бизнесмена Юрия Ковальчука и премьера Медведева.

При этом уже осенью 2017 года обнаружилось повышение интереса к региональной политике группы главы «Роснефти» Игоря Сечина, возможно, связанное с ослаблением силового ресурса и репутационными рисками в связи конфликтом с АФК «Система» и скандальным уголовным делом бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве взятки.

Роль «Политбюро 2.0» растет

Авторы доклада считают, что фактор элитной поддержки является доминирующим при принятии кадровых решений в России. Более того в 2016-2017 году роль «Политбюро 2.0» при значениях в регионы выросла.

«Массовые ротации в губернаторском корпусе традиционно являются составной частью перегруппировки элит накануне выборов президента. Предстоящее обновление кадров на федеральном уровне мотивирует группы влияния, входящие в «Политбюро 2.0», выдвигать новые фигуры из своей среды для тестирования в регионах и последующего карьерного роста», – говорится в докладе.

При этом эксперты обращают внимание, что необходимым условием соискателя губернаторской должности является лояльность президенту РФ Владимиру Путину. Но в то же время бессрочная индульгенция не выдается даже при наличии личного контакта и истории отношений с главой государства, как, например, в случае с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Вместе с тем, наряду с повышением влияния представителей «Политбюро 2.0» на кадровые решения, элитные группы тем самым повышают собственную устойчивость в среднесрочной перспективе.

«Быстрого перехода властных полномочий к новой генерации вряд ли стоит ожидать. Для их тестирования в регионах и на федеральном уровне потребуется время, в ходе которого вполне естественным будет курирование новых назначенцев со стороны групп, делегировавших их во власть. Рубежным периодом для формирования «нового поколения российских руководителей» (по китайской модели), если страна не столкнется с форсмажорными обстоятельствами, станет электоральный цикл 2021-2024 годов», – отмечается в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.09.17

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