В России скоро пополнится армия долларовых миллиардеров

В ближайшее время в России станет еще на одного долларового миллиардера больше. После продажи «Донского табака» японской корпорации Japan Tobacco в список богатейших россиян попадет Иван Саввиди, который недавно спровоцировал громкий скандал в Греции, передает INFOX со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, о сделке Саввиди было объявлено через пять дней после инцидента на футбольном матче в Греции, в котором бизнесмен выбежал с пистолетом на поле, протестую против засуживания его команды («ПАОК»). Впоследствии Саввиди извинился за свой поступок.

О покупке «Донского табака» Japan Tobacco сообщила 16 марта. Цена вопроса – примерно 100 млрд рублей с учетом долга в 10 млрд. Предполагается, что транзакция будет проведена в третьем квартале 2018 года.

«Донской табак», входящий в группу «Агроком» Саввиди, оставался последним российским независимым производителем сигарет. Весь остальной рынок давно поделен между корпорациями Philip Morris и British American Tobacco. После приобретения «Донского табака» японская компания займет 6,7% российского рынка сигарет.

Знакомый Саввиди ранее сообщал «Ведомостям», что тот давно собирался продать компанию, понимая, что своими силами уже не сможет развивать этот бизнес.

Стоит отметить, что в конце 2017 года журнал Forbes оценивал его состояние в $600 млн. По подсчетам делового издания, на данный момент в России насчитывается 102 долларовых миллиардера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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