Вопреки массовому недовольству пенсионной реформой: ВЦИОМ поднял рейтинги Путина и Медведева

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о росте рейтингов доверия населения к руководству России, несмотря на массовое недовольство объявленной пенсионной реформой. Социологи утверждают, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снова заслуживают одобрение россиян.

Как следует из результатов исследования, которое ВЦИОМ провел с 20 по 26 августа – до выступления главы государства в поддержку повышения пенсионного возраста, показатель одобрения деятельности Путина вырос до 66,1%, хотя ранее фиксировалось снижение его рейтинга.

ВЦИОМ настаивает, что оценки работы председателя правительства и кабинета министров также выросли – до 33,3% и 39,3% соответственно.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина составил 37,1% (по среднему за неделю с 20 по 26 число).

Как сообщал «Новый День», начиная с июня, социологи фиксировали снижение рейтингов доверия населения к руководству России в связи с объявленной пенсионной реформой, которую наиболее горячие ее противники называли «людоедской».

В начале августа социологи «Левада-центра» сообщили, что всё меньше россиян верят в то, что глава государства заботится об интересах России – такую позицию в июле текущего года разделяли 17% респондентов против 25% в марте 2016 года. Кроме того, выросло число граждан, убежденных в том, что президенту «чужды интересы народа»: 16% в июле против 11% два года назад.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Эта инициатива вызывала массовый протест в обществе. Социологи констатировали, что более 90% жителей страны выступают против повышения возраста выхода на пенсию.

Накануне президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

По оценкам экспертов, это заявление главы государства должно еще больше обрушить его рейтинг, поскольку слова в поддержку реформы жители РФ могут расценить как предательство. В частности, в интервью РИА «Новый День» известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий заявил, что выступление президента РФ о необходимости повышения пенсионного возраста лишило его политического будущего и настоящего. По его оценке, ситуация в стране «близка к катастрофе», а уступки, на которые пошел Путин, положение не спасают и разрушают его имидж всесильного царя.

Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, огромная часть общества не простит «гаранту» предательства, а политическая элита, опасаясь его обваливающегося рейтинга, может отречься от него.

Одновременно несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

Параллельно в обществе идет дискуссия об альтернативах повышения пенсионного возраста. В частности, звучат предложения по поводу введения прогрессивной шкалы налогообложения, выведения средств из офшоров, выведение бизнеса из тени, а также пересмотр социально-экономической политики правительства РФ в целом.

На 2 сентября намечена очередная всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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