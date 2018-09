Западная пресса не скрывает своего ликования по поводу нарастающего социального кризиса в России и снижения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Как отмечают иностранные СМИ, Кремлю самому удалось сделать то, чего десятилетиями пытались добиться его непримиримые оппоненты.

О том, как Запад смотрит на пенсионные протесты и причем тут скандальный политик Алексей Навальный, – в материале корреспондента РИА «Новый День».

Как пишет портал ViceNews, два десятилетия небывалых и «непоколебимых рейтингов» Путина остались в прошлом и ответственность за это лежит на самом президенте. Издание отмечает, что своими решениями он собственноручно начал настраивать против себя своих же избирателей.

«Столкнувшись с растущим возмущением, Путин, который первоначально дистанцировался от дискуссии по пенсионной реформе, смягчил первоначальный план повышения пенсионного возраста женщин. Но он ничего не сказал о мужчинах», – пишет Vice News.

Издание обращает внимание, что даже с учетом этих попыток отыграть ситуацию назад, пенсионная реформа, которая скоро будет проходить процедуру второго чтения в Государственной думе, «сбрила» 15 очков от высокого рейтинга одобрения Путина, что является антирекордом с 2005 года, когда была проведена монетизация льгот, в том числе, для пенсионеров.

В публикации также отмечается, что в стране, где население стремительно стареет, «пенсионная» проблема не исчезнет в ближайшее время, но в то же время наверняка пройдут новые протесты. Примечательно, что в этой связи упоминаются только «многотысячные митинги», которые прошли в России 9 сентября и были организованы Фондом борьбы с коррупцией – «организацией, возглавляемой политическим диссидентом Алексеем Навальным, который в настоящее время сидит в тюрьме». О движении профсоюзов и других политических сил против пенсионной реформы издание не упоминает.

Канадская газета The Globe and Mail накануне опубликовала статью правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, профессора кафедры международных отношений New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой, где также отмечается, что снижение рейтинга Путина вызвано тем, что общество устало от «Великой России» Путина и хочет реальных изменений и улучшения качества жизни.

В статье Хрущевой говорится, что даже на фоне «болотных» протестов в 2012 году около 60% жителей страны заявляли, что доверяют Путину. «Тогда господин Путин повысил рейтинг одобрения, создав себе образ защитника России…Чтобы усилить свое внутреннее положение, и заявить о том, что Россия не подчиняется желаниям Америки, господин Путин предоставил убежище осведомителю из Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. В России Путин обеспечил строительство новых мостов и дорог, модернизацию инфраструктуры, обновление общественных пространств, парков, фонтанов и кафе», – пишет Хрущева.

«После того, как Россия вторглась на Украину и аннексировала Крым в марте 2014 года, бросая вызов Западу, его [Путина] рейтинг одобрения достиг головокружительного высоких 87%», – отметила внучка Хрущева (напомним, что 19 февраля 1954 года именно Хрущев подписал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР).

Однако, как подчеркивается в статье, ни одно из действий президента РФ не послужило росту экономического благосостояния жителей страны и не дало больше свобод. А после чемпионата мира по футболу, который в этом году проходил России, граждане РФ, как считает Хрущева, поняли, что они «могут быть великими без милитаристского Кремля».

«Чашу кипения» окончательно переполнила пенсионная реформа и, несмотря на уступки Путина, по состоянию на 3 сентября, 53% населения заявили, что они готовы протестовать дальше. При этом в статье также упоминаются только протесты, организованные Навальным.

«А 9 сентября, когда состоялись выборы в местные органы власти, десятки тысяч россиян присоединились к протестам, организованным лидером оппозиции Алексеем Навальным, проигнорировавшим запрет «политической агитации» в дни выборов», – отмечается в публикации.

Как считает Хрущёва, обострение настроений приведет к тому, что рейтинги Путина продолжат падение, «увеличивая шансы, что так или иначе, он, наконец, покинет президентство после 2024 года, когда истечет его нынешний срок, если не раньше».

В то же время агентство Bloomberg обращает внимание, что пенсионная реформа уже сказалась на политической стабильности в России. Так, результаты голосования во время второго тура губернаторских выборов в Приморье, где кандидат от власти Андрей Тарасенко чуть не проиграл коммунисту Андрей Ищенко, стали «шоком для жестко контролируемой системы».

«Кремль заявляет о временных падениях, но аналитики утверждают, что неудачи выборов являются предупреждающим знаком… До сих пор Кремлю удавалось защищать свою политическую монополию на национальном уровне, несмотря на волну народного недовольства, вызванную планами правительства по увеличению пенсионных возрастов на фоне распыляющейся экономики и застойных доходов», – пишет Bloomberg.

Вместе с тем, большой резонанс в иностранных СМИ вызвало заявление Путина о том, что он не собирается покидать свой пост, несмотря на 65-летний возраст.

Как пишет The Daily Star, Путин в ходе форума ВЭФ-2018 упрекнул китайского бизнес-магната Джека Ма за то, что он планировал уйти в отставку в 55 лет. «Вы моложе меня. Вы действительно собираетесь уйти на пенсию с вашим уровнем энергии?» – сказал Путин и подчеркнул, что сам не собирается никуда уходить, и таких пунктов в его повестке нет.

Как сообщал «Новый День», разочарованность граждан РФ нынешним политическим курсом стала проявляться после 16 июня, когда правительство Дмитрия Медведева внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

В сентябре «Левада-центр» сообщил, что в настоящее время 53% (в июле – 37%) россиян готовы участвовать в акциях протеста против пенсионной реформы. Кроме этого социологи фиксируют рост тревожности среди жителей страны. Опасения, касательно практически всех проблем, от роста цен до безработицы, выросли за прошедший год практически на треть – такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года.

Второе чтение законопроекта намечено на конец сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.09.18

Депутаты Госдумы сократили себе на треть штрафы за прогулы. / На саммите России и Белоруссии встретятся новые команды переговорщиков. / Известный российский актер лишился 400 тысяч с карты: полиция ищет мошенников. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»