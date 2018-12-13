Госдума поправила скандальную «мусорную реформу»: регионам разрешат использовать старые полигоны

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении поправки к так называемой «мусорной реформе», которая вызывает серьезные нарекания экспертов и общества. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», при этом вновь были отклонены просьбы думской оппозиции отложить введение в действие скандального закона во всех регионах РФ, а не только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Теперь, согласно принятым изменениям, использовать можно будет старые мусорные полигоны, которые еще не включены в реестр, а функции единого оператора по обращению с отходами разрешено возлагать на муниципальные предприятия.

Как пояснил депутат-«единоросс» Владимир Бурматов, ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статью 291 федерального закона «Об отходах производства и потребления» поступила масса поправок от регионов. Основных «тревожных моментов», по его словам, было три: что делать, если региональный оператор все еще не выбран, как поступать, если оператор откажется от выполнения работ, обанкротится или уйдет с рынка, и как действовать, если в регионе огромные расстояния между населенными пунктами и утвержденным полигоном – в этом случае тариф возрастает до космических величин.

Теперь, отметил Бурматов, в случае ухода с рынка оператора региону дается право выбрать себе другого с собственной территории или территории другого субъекта РФ. Если эти попытки не увенчались успехом, функции можно возложить на муниципальные учреждения. Если и это невозможно – регион вправе «воспользоваться формулой, которая предлагалась Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю» – то есть оставить действующую схему обращения с отходами. Действовать эти послабления, по задумке авторов закона, должны в течение четырех лет.

Вторая поправка касается использования полигонов. Изначально предполагалось оставить только те, что вошли в соответствующий реестр. Однако оказалось, что таких крайне мало, поскольку не все регионы успели оформить необходимые документы.

«Мы предложили дать регионам возможность использовать все введенные полигоны, которые имеют соответствующую документацию – проектную, акт ввода в эксплуатацию, заключения санитарных служб. Мы ввели два фильтра, чтобы не получилось так, что мусор начнут сваливать на головы граждан, – пояснил Бурматов. – Полигон должно одобрить Минприроды, и он должен быть включен в территориальную схему. А у нас по закону в нее можно включить объект только после публичных слушаний с гражданами». В этом случае, сообщил депутат, мусор не придется возить за сотни километров, а значит – можно будет снизить тариф, иначе отходы «будут для граждан по цене золота».

«Ни о каком переносе реформы не может быть и речи, – жестко заявил Бурматов. – Это четко озвучил министр Дмитрий Кобылкин, выступая перед нами. Но мы должны застраховать наших граждан – не губернаторов, которые часто неэффективны, и это их, в том числе недоработка, – а именно граждан».

Помимо этих двух поправок, которые профильный комитет рекомендовал принять, поступила масса поправок от оппозиционных фракций. Их думский комитет предложил отклонить. В частности, депутат Ольга Епифанова, представляющая в парламенте Архангельскую область, напомнила о масштабных протестах, охвативших ее регион из-за планов по складированию там мусора из Москвы. «Люди боятся, что нашу землю превратят в свалку», – пояснила она, и попросила дать северным территориям такую же отсрочку на три года, как Москве и Санкт-Петербургу. «Реформа в принципе плохо подготовлена. Она не может нормально работать у нас на севере с нашими расстояниями, даже с учетом принятых поправок», – резюмировала депутат.

Либерал-демократ Сергей Катасонов также предложил не противопоставлять Москву и остальные регионы страны, и дать всем субъектам Федерации возможность воспользоваться такой же трехлетней отсрочкой. Его коллега по фракции Кирилл Черкасов просто зачитал вслух информацию из телеграм-канала, где подробно разбиралась новая инициатива парламентариев. В частности, там заявлялось о легализации всех «пиратских свалок», разрешении использования полигонов без лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности, и открывающемся для чиновников широком коррупционном поле по устранению неугодного регионального оператора, чтобы отдать эти полномочия привычным муниципальным предприятиям.

В ответ Бурматов еще раз повторил, что ни о каком переносе реформы не может быть и речи – «тем более, что большинство регионов уже находятся в этой реформе». Парламентарий подчеркнул, что в отстающих, по некоторым подсчетам, оказалось около 20 регионов, которые и будут пользоваться предложенными механизмами.

«Нелегальные свалки использовать возможности не будет, – оптимистично заверил он. – С 1 января 2019 года использовать можно будет только те объекты, на которые есть акт ввода в эксплуатацию, заключение санитарных служб и тп. Параллельно надо будет вводить этот полигон в реестр. Нелегальная свалка никак не может оказаться в этой схеме».

В итоге законопроект был принят при 316 голосах «за» и 38 «против».

В третьем, окончательном чтении, документ планируется рассмотреть 18 декабря.

Законопроект «О внесении изменений в статью 29-1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» (в части уточнения отдельных положений) был внесен в Госдуму 7 ноября.

Москва, Татьяна Дорофеева

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