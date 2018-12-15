Конституция РФ превратилась в «бесполезную бумагу»

Основной закон России, в котором закреплены права граждан и обязанности государства, не вызывает доверия. Как показал опрос на сайте РИА «Новый День», большинство респондентов (85%) считают Конституцию РФ «бесполезной бумагой».

В то же время лишь порядка 5% участников голосования отметили, что «хочется верить, что власти когда-нибудь начнут уважать Конституцию», и около 6% – заявили, что верят в Конституцию, поскольку это Основной закон страны.

В своих комментариях читатели РИА «Новый День» крайне скептически отзываются о действующей Конституции РФ. «Конституция по Ельцину – это оскорбление для жителей страны», «Это пустой звук для чиновников», «Создана для того, чтобы создать иллюзию законности действий предпринимаемых властью», «Никто не соблюдает Конституцию, особенно властные структуры», – отметили участники голосования.

По их оценке, «Конституцию нужно изменить», поскольку «написана для нас в США».

«Толку в нее верить. Нужно на нее опираться, тогда только она будет главным законом страны», «Конституцию надо уважать», – пишут читатели РИА «Новый День».

Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия, Конституция уже во много потеряла свою силу, часть ее положений перестает работать потому что сама власть саботирует ее положения, в том числе с помощью новых законов.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, в частности, отмечал в интервью РИА «Новый День», что законодательство страны необходимо привести в соответствие с главным документом страны и подчеркивал, что вопросы изменения в Конституции нужно решать только на общероссийском референдуме.

Как считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, в Конституции РФ заложены институциональные основы для произвола власти, так как в ней нет систем сдержек и противовесов. «Наоборот, предусмотрен механизм, который парализует любые попытки общества контролировать власть», – сказал он в интервью РИА «Новый День».

Известный политик и эксперт, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев в авторской колонке для РИА «Новый День» обращал внимание, что сегодня, в отличие от 1993 года, столь катастрофического политического кризиса не наблюдается, но это не значит, что его нет вовсе, просто он хорошо скрыт от глаз общественности.

«Сейчас в стране заправляют неофициальные и неконституционные «органы власти» в лице крупнейших нефтегазовых и металлургических предприятий. Именно они определяют налоговую политику государства и влияют на международные отношения. А конституционные, то есть официальные органы власти (и законодательной, и исполнительной) практически ничего не решают и решать не могут из-за своей слабости. В этом кроется самое главное противоречие между Конституцией и реальностью. Реальностью новой России», – отмечал Исаев.

По его мнению, в этой ситуации изменение Конституции РФ необходимо. «Процесс создания новой Конституции должен сопровождаться соответствующими переменами в политическом устройстве и экономической политике государства. Иначе снова получим бесполезную бумажку и ещё более раздражённых и злых людей» – подчеркивал эксперт.

Известный блогер, политтехнолог Алексей Кунгуров вообще считает, что Росси не нужна Конституция. В авторской колонке для РИА «Новый День» он отмечал: «Конституция в России – автомобиль без двигателя. Как не меняй дизайн кузова – он не поедет. Двигателем является правосознание граждан, которые еще даже не доросли до того, чтобы стать гражданами. Они как были подданными (данниками) 500 лет назад, так ими и остались. Зачем дикарям этот непонятный фетиш?»

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 7 по 15 декабря 2018 года. В опросе приняли участие 2 177 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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