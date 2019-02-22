Верите ли вы, что поручения Путина будут выполнены? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию, в котором глава государства озвучил ряд инициатив по социальной поддержке населения страны, вызвало противоречивую реакцию. С одной стороны, звучат скептические мнения об очередных обещаниях, с другой – появилась слабая надежда, что государство все-таки развернется лицом к своим гражданам.

Многочисленные комментаторы обращают внимание, что фактически президент опроверг свои же слова про необходимость затянуть всем пояса, когда говорил про неизбежность пенсионной реформы. Деньги в государственном бюджете вдруг нашлись на дополнительную поддержку тех же пенсионеров и семей с детьми на фоне продолжающегося пять лет падения их реальных доходов.

Жители страны неоднозначно восприняли послание главы государства. Часть пользователей Рунета вспомнили про «спящего» премьера Дмитрия Медведева, который «не знает что делать». Другие упоминают фразу Путина «времени на раскачку нет», отмечая, что Россия раскачивается с 2007 года. За 12 лет президент в шестой раз произнес такую фразу в разных вариациях.

Комментируя перспективы выполнения поручений главы государства, политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой в интервью РИА «Новый День» высказал мнение, правительство и чиновники низшего уровня власти не способны выполнять указания лидера, а лично контролировать все у Путина нет возможности.

Подтверждением этих слов стало заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что Путин недоволен, как выполняются его поручения в сфере бизнеса. Впрочем, остальное население не удовлетворено многими другими результатами деятельности чиновников. «Нас кормят обещаниями. А взгляд в будущее в стиле 80-х уже не работает, этому никто не верит. Все видят, что происходит в регионах, что происходит с экономикой: цены на бензин и продукты растут, налоги растут, просвета никакого нет. Возможно, президент хочет что-то сделать, но тот аппарат и правительство, которое есть… это все дело кончится, как обычно», – считает эксперт.

Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание, что в этот раз президент РФ в большей степени обращался не к федеральным элитам, а к гражданам России. «Отсюда и подобный формат, – объясняет Фетисов. – Кремль обеспокоен падением рейтингов институтов власти, и послание – один из шагов по повышению рейтинга президента».

При этом эксперт усомнился в результативности таких шагов, отмечая, что повысить рейтинг такими методами если удастся, то процентов на пять и на короткий период. «А потом произойдет отток. Нарушение существующего общественного договора требует других подходов на вызовы, и в Кремле их пока не нашли», – полагает Фетисов.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Верите ли вы, что поручения Путина будут выполнены?»

Варианты ответов:

Да, президент заставит

Да, если либеральное правительство отправить в отставку

Сомневаюсь, каждый раз звучат только обещания

Нет, чиновники на всех уровнях опять устроят саботаж

Мне все равно, я уже ни во что не верю

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